El temporal que azotó a Uruguay durante la madrugada del sábado dejó un saldo trágico y daños de consideración, especialmente en el departamento de Salto, donde una mujer falleció y se registró la ráfaga de viento más intensa del episodio: 129,5 kilómetros por hora, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

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La violencia del fenómeno provocó voladuras de techos, caída de árboles y postes, además de miles de usuarios afectados por cortes de energía eléctrica. En Salto, cuadrillas de emergencia trabajaron durante toda la jornada para retirar obstáculos de la vía pública y asistir a las familias damnificadas.

Inumet informó que el evento presenta, de forma preliminar, características compatibles con una microrráfaga, una intensa corriente descendente de aire asociada a tormentas severas. El organismo aclaró que, hasta el momento, no existen evidencias que permitan confirmar la ocurrencia de un tornado, aunque el análisis continúa mediante datos de estaciones meteorológicas e imágenes de radar.

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El temporal también dejó vientos muy fuertes en otros departamentos. En Tacuarembó se registraron ráfagas de hasta 111 km/h y en Treinta y Tres de 94 km/h, mientras que en otras zonas del país los registros oscilaron entre 70 y 80 km/h.

Aunque el fenómeno más intenso ya ocurrió, el riesgo meteorológico no ha finalizado. Inumet mantiene la advertencia por inestabilidad persistente hasta la madrugada del lunes, principalmente para el norte, centro y este del país.

En la misma línea, la consultora brasileña MetSul advirtió que durante la noche del sábado y el domingo podrían desarrollarse tormentas fuertes o severas sobre el centro, norte y parte del este de Uruguay. Según sus proyecciones, las condiciones atmosféricas favorecerían la formación de tormentas con vientos destructivos, lluvias intensas, caída de granizo e, incluso, la posibilidad de fenómenos tornádicos aislados.