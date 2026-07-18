El exdiputado por el departamento de Colonia Homero Viera de Castro falleció, según fue comunicado este sábado.

Viera de Castro integró el Frente Amplio y el Movimiento de Participación Popular, y desarrolló parte de su trayectoria pública como representante de Colonia en la Cámara de Diputados.

La noticia generó expresiones de pesar entre sus compañeros políticos, quienes destacaron su condición de militante y dirigente departamental.

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Era padre del senador Nicolás Viera.

El velatorio se realizará este domingo 19 de julio, de 9 a 14 horas, en el Club Rosario Atlético, ubicado en Sarandí 307.

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Posteriormente, el sepelio tendrá lugar en la necrópolis de Rosario.

Su fallecimiento enluta a su familia, a sus compañeros de militancia y a quienes compartieron con él años de actividad política y compromiso público en el departamento de Colonia.