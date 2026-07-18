Ambas selecciones llegaban como candidatas al título y quedaron a un paso de la final. Francia cayó ante España, mientras que Inglaterra fue eliminada por Argentina. Ahora, el objetivo será despedirse del campeonato con una victoria que atenúe la frustración de haber quedado fuera de la definición.

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En el equipo inglés, el encuentro también representa una oportunidad para recuperar confianza. El entrenador Thomas Tuchel quedó en el centro de las críticas tras la derrota 2-1 frente a Argentina por algunas decisiones tácticas que fueron cuestionadas por la prensa y los aficionados.

Del lado francés, el foco estará puesto en Kylian Mbappé. El delantero suma ocho goles y comparte el liderazgo de la tabla de artilleros con Lionel Messi. El argentino tiene ventaja en el criterio de desempate gracias a sus cuatro asistencias, una más que el atacante francés, por lo que Mbappé necesita convertir y esperar que Messi no amplíe su registro en la final para quedarse con la Bota de Oro.

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