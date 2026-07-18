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Según informó la Armada Nacional, personal de la Subprefectura de La Floresta participó en el operativo en coordinación con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), con el objetivo de evaluar el estado de ambos cetáceos y brindarles asistencia.

Como resultado de la intervención, un delfín macho, de aproximadamente 100 kilogramos de peso y 1,50 metros de longitud, fue trasladado en una embarcación y liberado a unas tres millas náuticas de la costa.

El segundo ejemplar, una hembra de unos 180 kilogramos y 2,10 metros de longitud, murió en la costa antes de poder ser reintroducido al mar.

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Tras el fallecimiento del animal, efectivos de la Subprefectura colaboraron con personal del INBA en el retiro del cuerpo de la playa y su traslado hasta un vehículo dispuesto para ese fin. Posteriormente, el ejemplar fue derivado a la Facultad de Veterinaria, donde se realizarán pericias y estudios para establecer las posibles causas de la muerte.

La Armada Nacional indicó que el operativo se desarrolló de forma coordinada entre los organismos intervinientes y conforme a los protocolos de seguridad y sanitarios previstos para este tipo de procedimientos.