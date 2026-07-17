MetSul Meteorología advirtió sobre un escenario favorable para la formación de tormentas fuertes a severas en Uruguay durante la tarde y la noche de este viernes 17 de julio y a lo largo del sábado 18.

De acuerdo con el análisis del servicio meteorológico brasileño, uno de los principales riesgos será la caída de granizo de tamaño mediano a grande en forma localizada. Algunas tormentas también podrían generar lluvias intensas y ráfagas de viento capaces de provocar daños.

MetSul atribuye este escenario al avance de un frente cálido y a la presencia de una corriente en chorro de baja altura, condiciones que aumentan la humedad, la inestabilidad y la variación del viento en diferentes niveles de la atmósfera.

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El organismo señaló que este entorno podría favorecer la formación de superceldas, un tipo de tormenta organizada que puede producir granizo, ráfagas intensas y abundante actividad eléctrica. También indicó que no puede descartarse algún fenómeno de viento severo o tornado de manera aislada, aunque esta posibilidad forma parte de un escenario potencial y no de una previsión puntual.

Las tormentas pueden ser intensas y localizadas

El pronóstico no implica que todo el territorio uruguayo vaya a registrar fenómenos severos. El mayor riesgo se concentra en tormentas aisladas, capaces de generar condiciones intensas en áreas reducidas mientras otras zonas presentan lluvias moderadas o mejoras temporarias.

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MetSul proyectó ráfagas que podrían alcanzar valores elevados en sectores del interior del país, especialmente dentro de núcleos de tormenta. La intensidad real dependerá de la evolución de cada sistema durante las próximas horas.

Inumet prevé lluvias y tormentas

El Instituto Uruguayo de Meteorología también informó sobre un período de inestabilidad asociado a un frente cálido. Según el organismo oficial, durante este viernes podrán registrarse lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes, acompañadas por granizo, actividad eléctrica y rachas de viento.

La inestabilidad continuará durante el fin de semana, con mayor incidencia en el centro y norte del país. Inumet prevé acumulados importantes de lluvia, aunque con diferencias entre regiones y la posibilidad de registros superiores en forma localizada.

Ante este tipo de situaciones, la evolución puede cambiar en pocas horas. Por ese motivo, la información deberá seguirse a través de los avisos y alertas que emita Inumet.