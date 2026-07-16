Cuatro emprendimientos del departamento de Colonia fueron seleccionados en la cuarta convocatoria del Fondo Concursable para Emprendimientos Turísticos en Destinos Emergentes, impulsado por el Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), en el marco del Programa de Desarrollo de Destinos Turísticos Emergentes MINTUR-BID.

La convocatoria, enfocada en turismo náutico, aprobó nueve proyectos en total, que recibirán un aporte conjunto de $ 6.887.000. De ese grupo, cuatro corresponden a Colonia.

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Los emprendimientos seleccionados en el departamento son “Charrúa Kitesurf”, de Luciano Dalaison, que recibirá $ 900.000; “CANI Campamento Puente Negro”, de Campamento Puente Negro SAS, con un aporte de $ 896.500; “Don Santiago Paseos Náuticos”, de Micaela Jacobsen y Santiago Márquez, que accederá a $ 500.000; y “Alas sobre el agua”, de Laura de Azevedo, con $ 900.000.

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Tres de esas propuestas —Charrúa Kitesurf, Don Santiago Paseos Náuticos y Alas sobre el agua— tuvieron como institución patrocinadora a la Intendencia de Colonia.

El fondo había sido presentado en marzo por el Ministerio de Turismo y ANDE. Las empresas y personas emprendedoras interesadas contaron con plazo hasta mayo para presentar sus proyectos.

La línea de financiamiento es no reembolsable y busca impulsar el desarrollo de emprendimientos turísticos en destinos emergentes. En esta edición, el foco estuvo puesto en el turismo náutico de la cuenca del río Santa Lucía —en Canelones y Montevideo— y en el departamento de Colonia.

Según el diseño del instrumento, el objetivo es incrementar y diversificar la oferta turística de la región, agregar valor a las propuestas existentes, generar nuevos puestos de trabajo en el corto y mediano plazo, y fortalecer las capacidades de emprendedores y pequeñas empresas del sector.

Podían postularse micro y pequeñas empresas turísticas uruguayas con menos de 19 empleados y una facturación anual inferior a $ 10.000.000, así como personas emprendedoras mayores de 18 años radicadas en el país.

Cada proyecto seleccionado accede a un aporte no reembolsable de hasta el 70% del plan de acción, con un tope de $ 900.000. Además, recibirá acompañamiento técnico durante la ejecución, a cargo de una Institución Patrocinadora de Emprendimientos y de técnicos del Ministerio de Turismo.

Esta es la cuarta convocatoria del Fondo Concursable MINTUR-ANDE en el marco del Programa BID. Las tres ediciones anteriores estuvieron orientadas a proyectos de turismo náutico, cultural y de naturaleza en distintas regiones del país.

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La actual edición es la primera focalizada exclusivamente en turismo náutico. Los proyectos se concentran en la cuenca del río Santa Lucía y en Colonia, donde el Ministerio de Turismo prevé ejecutar obras vinculadas a esa actividad durante este año y el próximo.