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La tarde venía como cualquier otra en la zona de Luis Alberto de Herrera, en Colonia del Sacramento, hasta que entró un llamado a la línea de emergencia policial. Pedían asistencia. Había un hombre retenido en la vía pública.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron al sospechoso bajo custodia de vecinos. No estaba lejos del comercio del que, según declararon los testigos, había sustraído dos botellas de bebidas alcohólicas.

El hombre, de 32 años y poseedor de antecedentes penales, había intentado irse del lugar. No llegó lejos. Fue interceptado por particulares a pocos metros del local y quedó retenido hasta la llegada de la Policía.

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La investigación no terminó allí. Una vez detenido, los efectivos lograron vincularlo con otro hecho ocurrido en la misma zona. También fue señalado como autor del hurto de una botella de whisky en un comercio ubicado sobre calle Rivera.

El caso pasó a la Justicia. Allí se dispuso su condena como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, en régimen de reiteración real.

La pena fijada fue de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.