La Intendencia fiscalizó la obra que se viene realizando en torno a la Pista Marcelo Bianchi y no la recibió, luego de que el arquitecto encargado del control técnico constatara que los trabajos no estaban en condiciones de ser aceptados.

Según explicó el alcalde Luis Pablo Parodi, el procedimiento establece que, una vez que la empresa finaliza la obra, la Intendencia realiza una inspección técnica para evaluar la calidad de los trabajos. En este caso, el control determinó que la obra no cumplía con las condiciones requeridas para su recepción.

“Mientras la obra no esté en condiciones, la Intendencia no la recibe”, señaló Parodi al explicar el proceso. También indicó que el pago correspondiente se tramita recién después de que la obra es aceptada formalmente por la administración.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El alcalde destacó además la actitud de la empresa responsable, que comenzó de inmediato a corregir las observaciones realizadas por el equipo técnico. “Es importante reconocer la responsabilidad de la empresa, que se puso rápidamente a corregir los errores detectados”, expresó.

Una vez finalizadas esas correcciones, la obra deberá ser nuevamente evaluada para que la Intendencia determine si está en condiciones de ser recibida.