El dato más significativo de la respuesta oficial sobre el Hotel Casino Carmelo, a partir de un pedido de acceso a la información pública, no está en los trabajos de tapiado ni en las alternativas mencionadas para el futuro del edificio. Está en una ausencia: el Estado no elaboró, o al menos no tiene incorporado en sus actuaciones, un estudio que explique por qué la licitación destinada a recuperar el complejo no despertó el interés de ningún inversor.

La apertura de ofertas se realizó el 10 de enero de 2025. El llamado proponía vender los padrones 2.682 y 2.683, condicionando la operación a la construcción, culminación y puesta en funcionamiento de un hotel de lujo. El proyecto incluía, además, una concesión para la explotación privada de juegos de azar presenciales.

Ninguna empresa presentó una propuesta. El Poder Ejecutivo declaró formalmente desierta la licitación el 28 de octubre de 2025.

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Ante una solicitud concreta para conocer las razones técnicas, económicas, jurídicas o administrativas que pudieran explicar ese resultado, el Ministerio de Turismo respondió que no obran en esa Secretaría de Estado informes que determinen las causas de la falta de oferentes.

La contestación tiene un alcance preciso. No demuestra que dentro del gobierno nunca se haya conversado sobre el fracaso del llamado. Tampoco permite afirmar que no existieran contactos informales con empresas o asesores. Lo que establece es que no existe un diagnóstico formal disponible que identifique qué condiciones hicieron inviable o poco atractivo el negocio.

Ese vacío impide saber si el problema estuvo en el valor de los inmuebles, en el volumen de inversión exigido, en la obligación de desarrollar un hotel de lujo, en las condiciones de la concesión del casino o en la combinación de todos esos elementos.

No corresponde adjudicarle el fracaso a uno de esos factores sin documentación que lo pruebe. Precisamente, la relevancia periodística está allí: el Estado no puede mostrar un estudio que permita descartar o confirmar ninguna hipótesis.

Un nuevo proceso ya está en marcha

La falta de evaluación adquiere mayor dimensión porque la administración no permanece detenida. El 26 de diciembre de 2025 comenzó a tramitarse el expediente número 2025-9-1-0002213, correspondiente a una iniciativa privada presentada al amparo del artículo 19 de la Ley 17.555.

La propuesta está siendo analizada por los ministerios de Turismo y de Economía y Finanzas debido a la posible vinculación del proyecto con una concesión para la explotación de un casino. El contenido de la iniciativa no fue informado en la respuesta oficial.

Paralelamente, el Ministerio indicó que estudia distintas alternativas administrativas y de gestión, entre ellas la posibilidad de efectuar un nuevo llamado para vender el inmueble. Sin embargo, tampoco existen plazos definidos, una hoja de ruta pública o un cronograma para adoptar una resolución.

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Cuando se preguntó si estaban siendo revisados el pliego anterior, las condiciones económicas o las exigencias de inversión, el organismo no presentó un informe específico. Se limitó a señalar que el destino del bien continúa en evaluación.

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Esto abre una interrogante central: ¿sobre qué aprendizaje se construirá la próxima decisión?

El riesgo de avanzar sin conocer el punto de partida

Una licitación sin ofertas no necesariamente significa que el proyecto sea imposible. Puede revelar condiciones poco adecuadas, una distribución de riesgos desfavorable, expectativas económicas alejadas del mercado o un contexto que desalentó la inversión.

Para distinguir entre esas posibilidades se necesita una evaluación posterior. Ese análisis debería identificar qué aspectos del llamado funcionaron, cuáles pudieron ser restrictivos y qué modificaciones resultarían necesarias antes de volver a ofrecer el inmueble.

Sin esa base, cualquier nuevo proceso corre el riesgo de comenzar desde el mismo punto de incertidumbre. También dificulta comparar una iniciativa privada con las condiciones que el Estado había establecido anteriormente.

La ausencia de un diagnóstico coloca además a la administración en una posición limitada frente a un eventual proponente. El inversor conoce su proyecto, sus costos y sus expectativas de rentabilidad. El Estado, en cambio, debería contar con estudios propios que le permitan evaluar si la propuesta representa una solución conveniente para el interés público y para la ciudad.

El documento no permite concluir que la nueva iniciativa sea inconveniente. Tampoco aporta elementos para considerarla adecuada. Lo que muestra es que su evaluación comienza sin que se haya documentado por qué fracasó el último intento de recuperación.

La pregunta pendiente

El Hotel Casino Carmelo permanece atrapado entre dos momentos administrativos. El procedimiento anterior fue cerrado porque nadie quiso participar. El siguiente ya comenzó, pero todavía no tiene una definición pública.

Entre ambos procesos falta una pieza básica: la explicación oficial del fracaso.

Antes de decidir si corresponde vender nuevamente, aceptar una iniciativa privada o modificar el destino del inmueble, el Estado necesita responder una pregunta elemental: qué cambió respecto de la licitación que no recibió ofertas.

Hasta que esa respuesta exista, el futuro del Hotel Casino Carmelo seguirá discutiéndose sin un diagnóstico formal sobre la experiencia anterior. Y sin ese aprendizaje, cualquier nueva salida tendrá que demostrar que no está reproduciendo las mismas condiciones que ya alejaron al mercado una vez.