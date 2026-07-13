El Ministerio de Turismo avanzó en setiembre de 2025 con una solicitud de cotización para realizar trabajos de cerramiento de seguridad en el edificio del ex Hotel Casino Carmelo, ubicado en el departamento de Colonia.

El documento, titulado “Hotel Casino Carmelo – Solicitud de cerramiento seguridad”, detalla una serie de intervenciones de tapiado en diferentes sectores del inmueble. La propuesta incluye el cierre de accesos, huecos, puertas, ventanas y sectores vinculados al edificio principal, al anexo y al área de piscinas.

De acuerdo con el contenido del informe, el objetivo central de la intervención es asegurar puntos vulnerables del edificio mediante mampostería, bloques de hormigón celular y chapones de OSB de 11 milímetros, según el caso. También se establece que los materiales deberán ser de calidad y quedar correctamente amurados o sujetos, considerando el riesgo de vandalismo.

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Una intervención de seguridad, no de recuperación integral

El alcance de los trabajos descriptos permite interpretar que se trata de una acción preventiva y de resguardo físico del inmueble. La solicitud no plantea obras de restauración, recuperación arquitectónica ni puesta en funcionamiento del ex Hotel Casino Carmelo, sino tareas puntuales para impedir ingresos, cerrar aberturas y reducir riesgos asociados al deterioro o al acceso no autorizado.

Este punto resulta relevante porque diferencia el tipo de intervención prevista. El documento no informa sobre un proyecto de recuperación integral, destino futuro del edificio, inversión total, plazos de ejecución ni empresa encargada de los trabajos. Lo que sí queda establecido es una necesidad concreta: cerrar sectores abiertos o vulnerables para reforzar la seguridad del predio.

Los sectores previstos para el tapiado

La solicitud identifica varias zonas a intervenir. Entre ellas se encuentra un ducto de servicios higiénicos ubicado en el jardín lateral, donde se indica retirar escombros y mampostería floja antes de tapar el hueco con nueva mampostería.

En el edificio anexo, el planteo incluye tapiar una ventana posterior de planta baja y dos puertas laterales. Para esas tareas se especifica el uso de bloques de hormigón celular de 60 por 20 por 10 centímetros, colocados a junta corrida y de manera que cubran todo el vano sin dejar luces.

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También se prevén trabajos en el recinto de la piscina cerrada. Allí se propone tapiar dos huecos rectangulares horizontales y, desde el interior de ese sector, cerrar un pasaje hacia el interior, un acceso al edificio por escalera y una puerta vinculada a servicios higiénicos.

En el nivel de la piscina abierta, el documento plantea tapiar la puerta doble de acceso al salón principal con bloques colocados a junta corrida. Además, se indica colocar chapones de OSB de 11 milímetros desde el interior en cinco ventanas que dan hacia la piscina y en cuatro ventanas laterales del salón.

La intervención alcanza también el acceso de servicio lateral, donde se prevé tapiar el vano de acceso al subsuelo y una puerta a nivel principal. Finalmente, sobre la claraboya del pasaje desde la piscina hacia el edificio principal, se propone colocar chapones de OSB de 11 milímetros que cubran la superficie, con caída hacia afuera.

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Un documento con foco en la protección del inmueble

El lenguaje técnico de la solicitud apunta a una intervención básica de cerramiento, con énfasis en que las estructuras queden firmes y no presenten espacios abiertos. La referencia expresa al vandalismo muestra que la preocupación principal está vinculada a la protección del edificio frente a posibles daños o ingresos no autorizados.

La colocación de mampostería, bloques y chapones permite cerrar puntos vulnerables, aunque no resuelve por sí misma otros aspectos de fondo vinculados al estado general del inmueble. En ese sentido, el documento debe leerse como una medida de seguridad edilicia y no como una definición sobre el futuro del ex Hotel Casino Carmelo.