El Municipio aprobó la declaración de Interés Local para el proyecto Ajedrez en la Cultura. La decisión llegó después de una sesión en la que el ajedrez fue presentado no solo como un juego, sino como una herramienta educativa, cultural y comunitaria.

En la sala se habló de un trabajo silencioso. De esos trabajos que no siempre hacen ruido, pero dejan señales. Niños que aprenden a esperar. Adolescentes que encuentran una forma de pensar antes de moverse. Adultos que se sientan frente a un tablero y descubren que todavía hay tiempo para aprender otra manera de mirar.

El proyecto fue reconocido por su aporte a la comunidad. Durante la sesión se mencionó su presencia en instituciones educativas, las experiencias desarrolladas con jóvenes y la participación en campeonatos regionales, donde sus representantes han obtenido resultados destacados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

También se habló de lo que puede venir.

La idea de comprar juegos de ajedrez quedó planteada sobre la mesa. No como un gesto decorativo, sino como una forma concreta de llevar el tablero a otros lugares: plazas, espacios públicos e incluso la playa. Lugares donde la gente pasa, se detiene, conversa, mira. Lugares donde una partida puede empezar sin demasiadas explicaciones.

El ajedrez tiene algo de eso. Dos personas frente a frente. Un tablero en el medio. Silencio. Concentración. La posibilidad de equivocarse y volver a pensar. En tiempos de apuro, ese gesto parece casi extraño. Pero quizá por eso mismo importa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En la sesión se valoró que Ajedrez en la Cultura haya logrado abrirse paso en distintos ámbitos, con constancia y sin grandes anuncios. Se destacó su capacidad para difundir cultura, generar encuentro y promover un deporte que también enseña disciplina, paciencia y respeto.

La declaración de Interés Local reconoce ese recorrido y abre la puerta a nuevas acciones. El desafío, ahora, será sostener y ampliar el proyecto: crear un sistema que permita desarrollar más espacios de juego, facilitar el acceso a los materiales y acercar el ajedrez a quienes todavía no lo conocen.

Porque una comunidad también se construye así: con proyectos pequeños que se vuelven grandes cuando empiezan a tocar la vida de la gente.

Una mesa. Dos jugadores. Un puñado de piezas. Y la certeza de que, a veces, una buena jugada no ocurre solo en el tablero.