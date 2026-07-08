Los octavos de final del Mundial 2026 concluyeron el 7 de julio con la clasificación de Argentina y Suiza a cuartos de final, después de dos partidos muy diferentes en su desarrollo, pero decisivos para cerrar el cuadro de la próxima instancia.

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Argentina derrotó 3-2 a Egipto en un encuentro que tuvo a la selección africana a pocos minutos de una clasificación histórica. Egipto llegó a estar 2-0 arriba con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico, mientras que Lionel Messi había fallado un penal en el primer tiempo.

La reacción argentina llegó en el tramo final. Cristian Romero descontó, Messi marcó el empate cuatro minutos después y Enzo Fernández anotó de cabeza el 3-2 definitivo en el tiempo añadido, resultado que mantuvo vigente la defensa del título para la selección campeona del mundo.

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Suiza avanzó en los penales tras 120 minutos sin goles

En el otro partido de la jornada, Suiza y Colombia empataron 0-0 tras 120 minutos en uno de los cruces más equilibrados de los octavos de final. Ambos equipos generaron ocasiones claras, pero ninguno logró romper el cero durante el tiempo reglamentario ni en el alargue.

La clasificación se resolvió desde los once pasos. Suiza fue más efectiva en la tanda de penales y se impuso 4-3, resultado que le permitió convertirse en el último seleccionado clasificado a los cuartos de final.

Colombia quedó eliminada después de competir de igual a igual durante todo el encuentro. El equipo sudamericano sostuvo su solidez durante 120 minutos, pero cedió en la definición tras un partido de gran desgaste.

Egipto y Colombia cerraron sus campañas

Egipto se despidió del Mundial después de quedar a minutos de eliminar al vigente campeón, en la que fue señalada como la mejor campaña mundialista de su historia. El equipo africano estuvo cerca de concretar uno de los resultados más importantes del torneo, pero no pudo sostener la ventaja en el cierre.

Colombia también terminó su participación tras un partido muy parejo ante Suiza. La selección cafetera mantuvo el orden y compitió durante todo el encuentro, aunque la serie de penales definió su eliminación.

Qué dejaron los resultados

Con los partidos del 7 de julio, el Mundial 2026 dejó definidos todos los clasificados a cuartos de final. Argentina avanzó tras una de las remontadas más importantes del torneo, mientras que Suiza selló su pase como último clasificado de la ronda.

Egipto cerró la mejor actuación mundialista de su historia y Colombia quedó fuera después de un cruce sin goles, resuelto recién desde el punto penal.

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Jugadores destacados de la jornada

Enzo Fernández fue decisivo para Argentina al marcar el gol de la clasificación en el tiempo añadido, luego de completar la remontada ante Egipto.

Lionel Messi también fue determinante: falló un penal en el primer tiempo, pero participó directamente en la reacción argentina con un gol y una asistencia cuando su equipo más lo necesitaba.

En Egipto, Mostafa Shoubir tuvo una actuación sobresaliente bajo los tres palos y estuvo cerca de liderar una de las mayores sorpresas del torneo.

Jornada de descanso antes de los cuartos

Este miércoles 8 de julio no habrá partidos por el Mundial FIFA 2026. La competencia tendrá una jornada de descanso antes del inicio de los cuartos de final.

La próxima fase comenzará el 9 de julio con el cruce entre Marruecos y Francia. Luego se completarán los restantes partidos de cuartos de final, previstos para el 10 y 11 de julio:

Marruecos vs. Francia

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Argentina vs. Suiza