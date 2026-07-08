Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), junto a sus socias El Fogón y COLAVECO, presentó “Trivia cooperativa entre vacaciones”, una iniciativa educativa nacional orientada a promover el aprendizaje sobre cooperativismo agrario en escuelas públicas y privadas de Uruguay.

La propuesta está dirigida a grupos de 4.º, 5.º y 6.º año de centros educativos rurales y urbanos, y se desarrollará entre el 6 de julio y el 18 de septiembre de 2026. La actividad se realizará mediante la plataforma Cooperativito, donde los grupos participantes podrán responder preguntas, sumar puntos y competir en representación de su institución.

Según informó CAF, el concurso busca acercar contenidos vinculados al cooperativismo a través de una dinámica lúdica y participativa, con énfasis en el trabajo en equipo y en el uso de herramientas digitales como apoyo pedagógico para docentes y estudiantes.

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La competencia tendrá dos categorías: escuelas urbanas y escuelas rurales. En cada una de ellas se reconocerá a las instituciones que obtengan el mayor puntaje promedio, que recibirán un premio económico y la distinción Embajadora Cooperativa 2026.

La iniciativa forma parte de las acciones de difusión y educación impulsadas por CAF y sus cooperativas socias, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre el modelo cooperativo agrario entre niños y niñas en edad escolar.

Las bases y más información sobre la convocatoria están disponibles en la página web de CAF.