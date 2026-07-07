El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares informó que el próximo 20 de julio vence el plazo para abonar la cuarta cuota de la Patente de Rodados correspondiente al ejercicio 2026.

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Los contribuyentes que realicen el pago dentro del plazo establecido accederán automáticamente a una bonificación del 10% sobre el valor de la cuota.

El pago puede efectuarse a través de redes de cobranza, débito bancario, tarjetas de crédito, el sitio web oficial del Sucive y la aplicación móvil, donde también se encuentra disponible la consulta de deudas.

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Desde la Comisión de Seguimiento del Sucive se exhortó a los contribuyentes a verificar previamente sus datos y a utilizar únicamente los canales oficiales para consultas y pagos.

La advertencia se realiza ante la circulación de mensajes fraudulentos vinculados a supuestas infracciones o adeudos, por lo que se recomienda no ingresar a enlaces no oficiales ni brindar datos personales o bancarios por vías no verificadas.