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Una nueva incursión de aire frío en la región mantendrá el ambiente invernal en Uruguay durante los próximos días, con mañanas frías, viento y probabilidad de heladas agrometeorológicas en varias zonas del país.

De acuerdo con el informe de MetSul Meteorologia, una masa de aire frío ingresará al sur de Brasil entre este lunes 6 y el martes 7 de julio, en un escenario que también incide sobre Uruguay por la circulación regional de aire frío. El fenómeno no será tan intenso como el registrado la semana pasada, pero contribuirá a prolongar el período de bajas temperaturas.

En Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología prevé para el suroeste del país —región que incluye al departamento de Colonia— una jornada de lunes con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas, neblinas y vientos del suroeste de entre 20 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas se ubicarán entre los 6 °C y los 9 °C.

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El martes se espera una mañana más fría, con cielo claro a algo nuboso y heladas agrometeorológicas. Para esa jornada, Inumet pronostica una mínima de 3 °C y una máxima de 13 °C en el suroeste. El viento continuará del oeste al noroeste, con intensidad de entre 20 y 40 kilómetros por hora.

Según MetSul, el avance de aire más seco y la presencia de un centro de alta presión favorecerán un descenso marcado de las temperaturas durante la noche y la madrugada. Aunque las tardes tenderán a ser menos frías que las registradas en los últimos días, las mañanas seguirán con valores bajos.

El miércoles 8 se prevé una leve recuperación de las temperaturas, con mínima de 6 °C y máxima de 17 °C para el suroeste, cielo algo nuboso y viento del noroeste y norte. Hacia la segunda mitad de la semana, las tardes podrían presentarse más templadas, aunque la región continuará bajo un patrón de alta variabilidad invernal.

MetSul también advierte que otra masa de aire frío podría ingresar durante la primera mitad de la próxima semana, precedida por un frente frío con lluvias en el sur de Brasil. Ese sistema podría volver a favorecer un descenso de las temperaturas en la región.