El consumo en Uruguay mostró en mayo una señal clara de enfriamiento. El indicador IDAT-UY, elaborado por el Departamento de Investigación Macroeconómica de Itaú, registró un crecimiento interanual real de 1,0%, un dato que marca una fuerte moderación frente al desempeño observado en el primer trimestre de 2026, cuando el aumento había sido de 7,8%.

El dato no implica una caída general del consumo, pero sí muestra que el impulso perdió fuerza. En términos desestacionalizados —es decir, quitando efectos propios del calendario— el índice apenas avanzó 0,1% mensual en mayo. Además, en el trimestre móvil cerrado ese mes, el indicador cayó 1,2% frente al período anterior.

El IDAT-UY toma como referencia el gasto con tarjetas de crédito y débito y es utilizado como una herramienta de lectura rápida sobre la actividad económica. El propio informe aclara que no se mueve exactamente igual que el IMAE, el indicador mensual de actividad económica del Banco Central, pero sí permite observar tendencias de corto plazo en el consumo.

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La pérdida de dinamismo fue más visible en los servicios. El IDAT-Servicios creció apenas 0,3% interanual real en mayo y cayó 1,3% mensual en términos desestacionalizados. Dentro de ese bloque, los datos más débiles aparecieron en transporte, con una baja de 8,5%, y en servicios públicos, que retrocedieron 5,4%.

Sin embargo, no todos los rubros se movieron en la misma dirección. La gastronomía siguió firme y creció 10,5% interanual en mayo. También se mantuvieron en terreno positivo los viajes, con un avance de 4,9%, y la educación, con 2,5%. El dato sugiere que los hogares ajustaron algunos consumos, pero mantuvieron otros vinculados a salidas, movilidad turística o servicios específicos.

En bienes, el crecimiento también se moderó. El IDAT-Bienes subió 0,5% interanual real en mayo, mientras que en el trimestre móvil cerrado ese mes avanzó 4,1%, por debajo del 7,2% registrado en el primer trimestre. En la comparación mensual desestacionalizada, el índice de bienes cayó 0,5%.

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El mapa por rubros muestra contrastes. Los supermercados crecieron 5,6%, y los bienes vinculados a la salud aumentaron 3,7%. En cambio, hogar cayó 8,6%, vehículos y piezas bajó 4,6%, combustibles retrocedió 3,2% y vestimenta y calzado disminuyó 2,6%.

Uno de los datos más llamativos del informe aparece en las carteras digitales, que crecieron 20,0% interanual en mayo y 22,6% en el trimestre móvil. En un escenario de consumo más moderado, ese rubro sigue expandiéndose con fuerza y muestra un cambio en la forma de pagar, más allá del nivel general de gasto.

La foto de mayo deja una lectura relevante para la economía cotidiana: el consumo sigue creciendo, pero ya no corre al ritmo del comienzo del año. La diferencia entre un primer trimestre expansivo y un mayo mucho más moderado abre una pregunta central para los próximos meses: si se trata de una pausa puntual o del inicio de una etapa de mayor cautela en los hogares.

Fuente: Reporte IDAT-UY mayo 2026, Departamento de Investigación Macroeconómica de Itaú.