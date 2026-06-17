La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, recorrió el departamento de Colonia junto a la subsecretaria Claudia Peris y el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, en una jornada centrada en el seguimiento de obras de infraestructura vial y el intercambio con autoridades y actores locales.

La visita incluyó tres puntos clave para la conectividad del departamento: las obras en Ruta 21, la doble vía de Ruta 1 y el bypass de Colonia Valdense. Según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el objetivo fue verificar el avance de los trabajos en ejecución y recoger planteos vinculados a las necesidades de la zona.

Uno de los tramos observados fue el de Ruta 21, donde se ejecuta una obra de rehabilitación del pavimento existente entre los kilómetros 207,900 y 249,300. Esta intervención también comprende tareas de bacheo y recapado entre el bypass de Carmelo y el Puente Giratorio, una conexión especialmente sensible para la circulación local y regional.

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La agenda también incluyó la obra de doble vía de Ruta 1, que prevé la duplicación de la calzada, la construcción de rotondas y un nuevo puente sobre el arroyo Riachuelo. Se trata de una intervención de peso para una de las rutas más importantes del país, utilizada tanto por vecinos como por transporte de carga, turismo y producción.

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Otro punto de la recorrida fue el bypass de Colonia Valdense, actualmente en ejecución. Esta obra forma parte de las intervenciones destinadas a mejorar la circulación, ordenar el tránsito y reducir el impacto del paso vehicular por zonas urbanas.

Reunión con municipios y actores locales

Además de la recorrida por obras, las autoridades del MTOP mantuvieron una reunión de intercambio en la ciudad de Rosario, con la participación de representantes de los municipios de Rosario, Colonia Valdense, Nueva Helvecia y La Paz.

Durante el encuentro se realizó una puesta en común sobre las intervenciones que ya están en marcha y aquellas que comenzarán próximamente. También se acordó trabajar en la difusión de información hacia las comunidades involucradas, un punto relevante para vecinos, comerciantes y usuarios habituales de las rutas.

Desde el ministerio se señaló que la planificación busca asegurar una distribución de la inversión pública de acuerdo con las necesidades de cada departamento. La idea, según la cartera, es mejorar la conexión entre las personas y también facilitar el movimiento de la producción.

La recorrida dejó planteada una agenda de obras que impacta directamente en la vida cotidiana del departamento: rutas más seguras, accesos mejorados y una infraestructura que deberá responder al crecimiento del tránsito, la actividad productiva y la movilidad entre localidades.