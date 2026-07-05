Marruecos y Francia avanzaron este sábado a los cuartos de final del Mundial FIFA 2026 tras imponerse ante Canadá y Paraguay, respectivamente. El seleccionado africano ganó 3-0, mientras que Francia resolvió un partido cerrado con un penal convertido por Kylian Mbappé. Los dos equipos se medirán el 9 de julio en Boston.

Marruecos reaccionó en el segundo tiempo

Canadá generó las mejores situaciones durante buena parte de la primera mitad, pero se encontró con intervenciones decisivas del arquero Yassine Bounou. Marruecos, además, perdió por lesión a Ismael Saibari a los 22 minutos.

El partido cambió después del descanso. Azzedine Ounahi abrió el marcador en una jugada preparada y amplió la diferencia poco después, en un contraataque. Soufiane Rahimi marcó el 3-0 en el tiempo añadido para sellar la clasificación marroquí.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con el resultado, Canadá cerró la mejor participación mundialista de su historia, luego de alcanzar por primera vez una fase eliminatoria y conseguir su primer triunfo en un partido de eliminación directa.

Francia superó la resistencia de Paraguay

Paraguay, que había eliminado a Alemania por penales en la ronda anterior, sostuvo un planteo defensivo que dificultó el juego francés durante el primer tiempo. Francia dominó la posesión, aunque tuvo problemas para encontrar espacios cerca del área rival.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La jugada decisiva llegó a los 69 minutos, cuando Désiré Doué provocó un penal tras una revisión del VAR. Kylian Mbappé convirtió el remate y estableció el 1-0 definitivo. En el cierre, Paraguay buscó el empate, pero el arquero Mike Maignan respondió en las situaciones más exigentes.

Francia mantiene su invicto en el torneo y avanzó a los cuartos de final. Mbappé llegó a siete goles en esta Copa del Mundo y alcanzó a Lionel Messi en una marca histórica de anotaciones mundialistas.

Los destacados de la jornada

Azzedine Ounahi (Marruecos) : marcó dos goles y fue una de las figuras de la clasificación.

: marcó dos goles y fue una de las figuras de la clasificación. Kylian Mbappé (Francia) : convirtió el penal de la victoria y llegó a siete tantos en el torneo.

: convirtió el penal de la victoria y llegó a siete tantos en el torneo. Yassine Bounou (Marruecos): sostuvo a su equipo en el tramo de mayor presión canadiense.

Lo que sigue

Los octavos de final continuarán el domingo 5 de julio con el partido entre Brasil y Noruega. Brasil buscará confirmar su candidatura al título frente a una selección noruega liderada por Erling Haaland.

La jornada también incluirá el encuentro entre México e Inglaterra. Los ganadores de Brasil-Noruega y México-Inglaterra se enfrentarán el 11 de julio por los cuartos de final en Miami.