Marcelo Bielsa rechazó las críticas por haber incluido en la lista mundialista a futbolistas que llegaban con lesiones o con muy pocos minutos en sus clubes.

El entrenador explicó que cada caso fue analizado de manera individual y sostuvo que la voluntad de los jugadores por representar a Uruguay fue un elemento determinante al momento de tomar las decisiones.

Mencionó especialmente las situaciones de José María Giménez, Giorgian de Arrascaeta, Ronald Araújo, Joaquín Piquerez, Sergio Rochet y Facundo Pellistri, quienes atravesaron diferentes procesos de recuperación antes del Mundial.

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En el caso de Giménez, recordó que recién pudo realizar su primera práctica formal de fútbol durante la tercera semana de preparación, luego de permanecer más de dos meses prácticamente sin actividad oficial.

Sobre De Arrascaeta, señaló que decidió incorporarlo porque entendió que su calidad podía resultar decisiva incluso si solo estaba disponible para algunos minutos de competencia.

“Cuando De Arrascaeta dice ‘quiero ir’, para mí es un gesto”, afirmó, al destacar el compromiso mostrado por el futbolista.

El caso de Manuel Ugarte

Bielsa también profundizó en la situación de Manuel Ugarte.

Recordó que el volante había disputado apenas cuatro partidos como titular en el semestre previo al Mundial y que pasó cerca de dos meses sin competir antes de incorporarse a la selección.

Según explicó, ese contexto obligó a administrar su evolución física durante el torneo.

El entrenador sostuvo que el crecimiento del mediocampista quedó reflejado en el rendimiento mostrado frente a España, donde consideró que volvió a exhibir el nivel que lo había convertido en una de las figuras del equipo durante las Eliminatorias.

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Para Bielsa, ese proceso demuestra que el cuerpo técnico logró resolver adecuadamente una de las principales dificultades que enfrentó durante la preparación.

“Nunca tuve un problema con Valverde”

Uno de los temas más consultados fue la sustitución de Federico Valverde durante el partido frente a España.

Bielsa descartó que el cambio significara exponer al futbolista y rechazó cualquier interpretación sobre un supuesto conflicto entre ambos.

“Nunca tuve un problema con Valverde”, respondió.

Además, explicó que desde el inicio de su ciclo conversó con el mediocampista sobre la posibilidad de utilizarlo en diferentes posiciones, como lateral, extremo o volante interior, siempre de acuerdo con las necesidades tácticas del equipo.

También destacó la predisposición del jugador para adaptarse a esas funciones y afirmó que siempre procuró administrar la carga física de uno de los futbolistas con mayor cantidad de minutos en el fútbol europeo.

Reveló un gesto de Muslera durante el partido

En otro tramo de la conferencia, Bielsa contó un episodio que involucró a Fernando Muslera.

Explicó que, tras un error cometido durante el encuentro, el arquero le manifestó que prefería ser sustituido porque entendía que emocionalmente no estaba en las mejores condiciones para afrontar el segundo tiempo.

El entrenador calificó esa actitud como un acto de enorme generosidad y destacó que el experimentado guardameta priorizó las posibilidades del equipo por encima de su situación personal.

También aclaró que nunca dudó del compromiso de Muslera y recordó que el arquero había superado problemas físicos antes del inicio del Mundial para poder integrar el plantel.

Valoró el esfuerzo del plantel

Bielsa enumeró varios ejemplos para respaldar su convicción de que el grupo respondió de la mejor manera posible durante el torneo.

Mencionó las recuperaciones de futbolistas como Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz, Manuel Ugarte y Federico Viñas, entre otros.

Según explicó, el equipo logró resolver todas las dificultades físicas que aparecieron durante la preparación y llegó al Mundial en mejores condiciones de las que muchos imaginaban.

Por ese motivo consideró injusto atribuir la eliminación a decisiones relacionadas con las convocatorias o con la administración de los jugadores.

“No cambiaría esas decisiones”

Al hacer un balance del proceso, Bielsa sostuvo que revisó cada una de las determinaciones adoptadas durante el Mundial.

Sin embargo, afirmó que volvería a tomar las mismas decisiones, porque todas respondieron a un análisis previo y a la información disponible en cada momento.

Reconoció que el resultado deportivo fue insuficiente, pero insistió en que las decisiones sobre convocatorias, cambios y administración física de los futbolistas fueron las correctas desde su punto de vista y estuvieron orientadas exclusivamente a darle a Uruguay las mejores posibilidades de competir.