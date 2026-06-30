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El Ministerio de Desarrollo Social informó que 48 personas fueron alojadas en dispositivos de respuesta a la situación de calle en el departamento de Colonia durante la noche previa al 30 de junio de 2026.

El dato surge del comunicado semanal difundido por la Dirección Departamental del Mides, a cargo del Mag. Maxi Olaverry, y permite observar el nivel de utilización de los centros habilitados para esta atención.

Según el informe oficial, el Centro Permanente “Centro Comunitario” alojó a 22 personas. En tanto, los dispositivos del Plan Invierno registraron 12 personas en el centro “Batallón” y 14 en “Barracones”. Entre los tres espacios, la cobertura alcanzó a 48 personas.

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La información aparece en un momento del año en el que los dispositivos de atención cobran mayor relevancia por las bajas temperaturas. El Plan Invierno funciona como refuerzo de la red de respuesta, mientras que el centro permanente sostiene la atención durante todo el año.

El comunicado también establece una indicación concreta para la población: ante la presencia de una persona en situación de calle, se debe llamar al 911. Ese canal permite activar la intervención correspondiente y derivar la situación a los equipos competentes.

El reporte oficial, sin embargo, informa la ocupación de los centros, pero no detalla la capacidad total de cada dispositivo. Ese dato permitiría saber si la red trabajó con margen disponible, cerca del límite o con todos los cupos ocupados durante la noche informada.

Tampoco se precisa cuántas personas fueron contactadas en calle, cuántas aceptaron ingresar a los centros y cuántas rechazaron asistencia. Esa información sería relevante para dimensionar no solo la cantidad de personas alojadas, sino también el alcance real de los equipos de respuesta en territorio.

Otro elemento que no aparece en el comunicado es la distribución por localidad, edad o género. En un departamento con varias ciudades y zonas de distinta escala, conocer dónde se concentran las intervenciones ayudaría a entender mejor la demanda y la organización de los recursos.

El informe tampoco menciona si durante la jornada hubo derivaciones sanitarias, intervenciones de emergencia, coordinaciones con otras instituciones o situaciones que requirieran seguimiento posterior. Esos aspectos suelen ser centrales para evaluar la respuesta más allá del alojamiento nocturno.

Por ahora, el dato oficial disponible es el de ocupación: 48 personas alojadas en una noche, distribuidas en tres centros del departamento. La cifra marca el funcionamiento de la red activa del Mides en Colonia y deja planteada la necesidad de seguir el tema con información periódica, especialmente durante los meses de invierno.

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Datos informados por el Mides:

Centro Permanente “Centro Comunitario”: 22 personas.

Centro Plan Invierno “Batallón”: 12 personas.

Centro Plan Invierno “Barracones”: 14 personas.

Total: 48 personas.