El alcalde de Carmelo presentó una propuesta de seguridad pública orientada a mejorar los tiempos de respuesta policial ante situaciones de emergencia en la ciudad. La iniciativa consiste en la compra de teléfonos celulares destinados a la Jefatura de Policía de Colonia y, en particular, a la Seccional 3ª de Carmelo.

Según el planteo, el objetivo es generar un canal de comunicación más directo entre los vecinos y los móviles policiales, tomando como referencia experiencias del tipo “vecinos en alerta”. La idea apunta a que la ciudadanía pueda comunicarse de forma rápida con la Policía y que esa información llegue con mayor agilidad a los equipos que patrullan la ciudad.

El Municipio de Carmelo resolvió apoyar la iniciativa y avanzar en la elaboración de una propuesta formal ante la Jefatura de Policía de Colonia y el Ministerio del Interior. Ese paso será clave para definir el alcance del sistema, su forma de implementación y la articulación con los mecanismos oficiales de respuesta ante emergencias.

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Desde una mirada institucional, la propuesta pone sobre la mesa un tema central para la seguridad local: la necesidad de reducir los tiempos entre el aviso ciudadano y la llegada de la respuesta policial. En ciudades de escala media como Carmelo, donde el conocimiento del territorio y la cercanía entre vecinos suelen ser factores relevantes, un sistema de comunicación directa puede convertirse en una herramienta de apoyo para la prevención y la reacción rápida.

Sin embargo, para que la medida tenga impacto real, deberá contar con reglas claras de funcionamiento. No alcanza con disponer de celulares: será necesario establecer quién recibe los mensajes o llamadas, en qué horarios, cómo se derivan las alertas, qué tipo de situaciones ingresan por esa vía y cómo se evita la duplicación o confusión con los canales formales de emergencia.

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También será importante que la propuesta no sustituya los mecanismos oficiales de denuncia y atención, sino que funcione como un complemento operativo. La efectividad del sistema dependerá de la coordinación entre Municipio, Policía, Jefatura y Ministerio del Interior, además de la participación responsable de los vecinos.

Por ahora, no se informó la cantidad de equipos a adquirir, el costo de la inversión ni una fecha estimada para su eventual puesta en marcha. La decisión del Municipio abre una etapa de gestión ante las autoridades competentes, en un tema donde la demanda ciudadana suele estar marcada por una misma preocupación: que la respuesta policial llegue a tiempo.