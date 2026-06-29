El defensa de la selección uruguaya Sebastián Cáceres se refirió a la eliminación de la Celeste del Mundial 2026 y señaló que los errores puntuales, repetidos en varios partidos, terminaron por condicionar la campaña del equipo.

En rueda de prensa al arribar al Aeropuerto de Carrasco, el futbolista expresó la tristeza del plantel por no haber alcanzado el objetivo que se había planteado antes de la competencia.

“Todos estamos muy tristes por el resultado porque no se consiguió el objetivo. Nos habíamos preparado muy bien para poder competir, no se pudo”, dijo Cáceres.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El zaguero añadió que la decepción también alcanza a los hinchas uruguayos. “La tristeza es de todos los jugadores, como imagino que es de todo el país, que estarían ilusionados como nosotros, pero no pudimos concretar el objetivo”, comentó.

Los errores que condicionaron a Uruguay

Consultado sobre el peso de los errores en el ánimo del grupo, Cáceres reconoció que tuvieron incidencia porque, en este caso, derivaron en consecuencias directas para el equipo.

“Al final, son cosas que pasan. Cuando pasa en todos los partidos, a veces complican las cosas. Nos pasó a nosotros y así es el deporte. No siempre hay justicia deportiva porque no hicimos malos partidos, pero los resultados no fueron favorables”, sostuvo.

Al hacer una evaluación futbolística de la participación uruguaya, el jugador del América apuntó a situaciones concretas que, según indicó, hicieron más difícil competir.

“Hay cosas que, al final, son difíciles de explicar porque son muy puntuales. Recibimos goles que no deberíamos recibir. Cuando pasan esas cosas en prácticamente todos los partidos, todo se hace cuesta arriba”, afirmó.

Cáceres señaló que la dificultad se incrementó porque a Uruguay también le costó convertir. “Todo se nos va haciendo más difícil, y más aún porque nos venía costando hacer goles. Recibir goles con tanta facilidad, incluso durante el partido, te va generando cierta frustración”, explicó.

De todos modos, defendió la entrega del plantel durante el torneo. “Creo que también pasa un poco por eso, por detalles puntuales. A la hora de la actitud nadie se guardó nada, lo intentamos en todo momento y no se pudo”, remarcó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Autocrítica y una nueva oportunidad

Sobre el futuro, Cáceres consideró que el grupo deberá revisar lo realizado, tanto en los aspectos positivos como en los errores.

“Hay que ser muy autocrítico con lo que se hizo, se dejó de hacer y se hizo bien. Hay que levantar cabeza, dar la cara y tratar de seguir creciendo para lo que se viene”, expresó.

El defensor sostuvo que varios integrantes del plantel tendrán otra oportunidad para recuperar la ilusión. “Vamos a tener esa revancha y la oportunidad de revivir el sueño de cada uno, porque todos soñaban con competir en un Mundial y tratar de ganarlo. Se acabó bastante rápido, no era lo esperado, pero muchos vamos a tener oportunidad de poder revertir eso”, dijo.

La relación con Marcelo Bielsa

Cáceres también fue consultado por la relación entre el plantel y el entrenador Marcelo Bielsa tras la eliminación.

“Yo puedo hablar por mí. Tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto, pero, a rasgos generales, la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, señaló.

El futbolista evitó dar detalles sobre las conversaciones mantenidas entre Bielsa y los jugadores, aunque cuestionó versiones que circularon sobre esos intercambios.

“No lo voy a hacer público, pero hubo cosas que se filtraron que no son como las dijeron. Se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver”, manifestó.

Según Cáceres, “se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo” y consideró que esa situación “no fue lo correcto”.