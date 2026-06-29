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Un niño de 12 años murió el domingo por la tarde en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, luego de recibir un disparo de arma de fuego efectuado por otro menor, de 11 años, según informó la Policía.

El hecho ocurrió en el interior de una vivienda donde, de acuerdo con la información primaria, ambos menores se encontraban solos. En esas circunstancias, el niño de 11 años tomó el arma de reglamento de su madre, quien es funcionaria policial. En determinado momento, el arma fue disparada y el proyectil impactó en el cuerpo del niño de 12 años.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial y llegó a quedar internada, pero falleció pocas horas después a raíz de la gravedad de la herida.

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El caso quedó en manos de Fiscalía, que trabaja junto a la Policía para establecer con precisión cómo ocurrió el episodio, en qué condiciones se encontraba el arma y cuáles fueron las circunstancias previas al disparo.