Por Rodrigo García

La eliminación de Uruguay ante España en el Mundial 2026 dejó dolor, enojo, frustración y muchas preguntas deportivas. Es lógico. La Celeste no cumplió con las expectativas y habrá tiempo para discutir decisiones, rendimientos, planteos, responsabilidades y el lugar que ocupa Marcelo Bielsa en todo esto.

Pero una cosa es analizar, cuestionar y exigir. Otra muy distinta es convertir a Uruguay en un espectáculo de burla permanente para conseguir reproducciones, clips virales o presencia en redes.

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En las últimas horas se instaló, especialmente desde algunos espacios del periodismo deportivo argentino y español, una imagen exagerada del partido entre Uruguay y España: la de una selección violenta, descontrolada y dedicada a golpear. Una caricatura útil para generar polémica, pero alejada de lo que muchos vieron en la cancha. El caso de Nico Williams y Nico de la Cruz quedó como uno de los principales ejemplos de ese relato.

Fuerte, no violenta

Uruguay jugó con intensidad. Uruguay disputó fuerte. Uruguay raspó en algunas jugadas, como tantas selecciones históricamente lo han hecho en partidos de alta tensión. Pero presentar ese encuentro como una demostración de violencia es, como mínimo, una lectura desproporcionada.

La discusión se vuelve todavía más contradictoria cuando quienes hoy se escandalizan por dos faltas celebran habitualmente la intensidad, el carácter y la agresividad competitiva de otros equipos. Cuando ciertos futbolistas o entrenadores europeos juegan al límite, se habla de personalidad, mentalidad ganadora o pasión por la camiseta. Cuando lo hace Uruguay, aparece el discurso de la violencia.

Ese doble estándar no debería sorprender, pero tampoco debería ser alimentado desde dentro.

La autocrítica es necesaria

El problema no es que periodistas, hinchas, streamers o creadores uruguayos critiquen a la selección. La crítica es necesaria. Uruguay no puede vivir blindado de cuestionamientos ni usar la identidad nacional como excusa para no revisar sus errores.

Si el equipo jugó mal, hay que decirlo. Si hubo fallas tácticas, decisiones equivocadas o futbolistas por debajo de su nivel, hay que debatirlo. La eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 merece un análisis serio sobre el funcionamiento del equipo, el rendimiento de sus figuras y las decisiones tomadas durante el proceso.

Pero el límite aparece cuando la crítica deja de buscar una explicación y pasa a necesitar humillar.

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Cuando la crítica se transforma en negocio

Hay una diferencia entre señalar errores y hacer negocio con el desprecio. Una diferencia entre cuestionar a Marcelo Bielsa, a los jugadores o a la dirigencia, y convertir cada tropiezo en una competencia por el comentario más hiriente, el título más agresivo o el clip más rentable.

Ahí ya no se está informando ni opinando. Se está entregando un relato que otros aprovechan para ridiculizar al país entero.

No se trata de pedir unanimidad ni de exigir patriotismo ciego. Se trata de entender que una selección representa mucho más que un resultado y que el fútbol, aunque provoque emociones enormes, sigue siendo un deporte. Se gana y se pierde. Ningún país gana siempre. Ninguna camiseta está por encima de una mala racha, una derrota dolorosa o una eliminación.

Uruguay tiene derecho a hacer autocrítica. Tiene derecho a discutir a Bielsa, a los jugadores, a la dirigencia y al funcionamiento del equipo. Pero también tiene la responsabilidad de no convertir cada caída en una invitación para que el resto del mundo se ría con nosotros y, muchas veces, gracias a nosotros.

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La selección necesita revisión. El periodismo necesita rigor. Y quienes comunican en redes necesitan recordar que no todo vale por una visualización.

Porque una cosa es señalar errores. Otra, muy distinta, es hacer negocio con el desprecio.