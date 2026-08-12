Carmelo Portal cumple hoy 11 años. Un cumpleaños puede servir para contar el tiempo, pero también para preguntarnos algo más importante: para qué seguimos acá.

Durante estos años publicamos miles de noticias, fotografías, nombres, reclamos, fiestas, pérdidas, proyectos y pequeñas historias. Cada día el que escribe se levanta pensando en Carmelo Portal y cada noche se va a dormir pensando en Carmelo Portal.

Mientras tanto, el mundo cambió.

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Vivimos rodeados de información, pantallas, redes sociales, algoritmos e inteligencia artificial. Nunca fue tan fácil publicar y nunca pareció tan difícil detenerse a comprender. Byung-Chul Han ha pensado esa saturación de estímulos; Éric Sadin, la creciente intervención de la tecnología en nuestras decisiones. Foucault preguntó quién puede hablar y desde dónde; Barthes recordó que las palabras y las imágenes construyen sentidos.

Todas esas preguntas también llegan a una ciudad pequeña.

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Porque informar desde Carmelo significa decidir qué merece ser contado, escuchar, comprobar y poner en contexto. Significa entender que una calle cortada, un reclamo vecinal, una fotografía antigua o una historia mínima pueden ser irrelevantes para el mundo y fundamentales para quienes viven aquí.

Tal vez Felisberto Hernández nos enseñó algo parecido: lo cotidiano nunca es solamente cotidiano.

¿Para qué sirven entonces los cumpleaños de los portales digitales?

Para detener por un instante una maquinaria que nunca se detiene. Para mirar hacia atrás, reconocer errores, recordar a quienes estuvieron y pensar qué medio queremos ser mañana.

Once años después, seguimos creyendo que vale la pena contar este pequeño lugar del mundo.

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Mañana habrá otra noticia. Habrá que preguntar, escuchar, verificar y escribir.

Y volver a empezar.