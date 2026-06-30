Brasil, Paraguay y Marruecos clasificaron este 29 de junio a los octavos de final del Mundial FIFA 2026, en una jornada de dieciseisavos marcada por definiciones ajustadas, goles en el tiempo añadido y dos tandas de penales.

Brasil derrotó 2-1 a Japón, mientras que Paraguay eliminó a Alemania tras imponerse 4-3 en los penales luego de igualar 1-1. Marruecos, por su parte, dejó afuera a Países Bajos al ganar 3-2 en la definición desde los once pasos después de otro empate 1-1.

Resultados de la jornada

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1-1 Paraguay

Paraguay ganó 4-3 por penales

Países Bajos 1-1 Marruecos

Marruecos ganó 3-2 por penales

Brasil evitó la sorpresa ante Japón

Japón sorprendió al adelantarse en el marcador con un gol de Kaishu Sano y puso en dificultades a Brasil, uno de los candidatos al título.

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La selección brasileña empató en el segundo tiempo mediante un cabezazo de Casemiro. Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Gabriel Martinelli convirtió en el minuto 95 y selló el 2-1 que mantuvo a Brasil en carrera.

Paraguay eliminó a Alemania por penales

Paraguay protagonizó una de las sorpresas de la ronda al vencer a Alemania en la definición por penales, luego de que el encuentro terminara 1-1 tras 120 minutos.

Julio Enciso abrió el marcador para Paraguay y Kai Havertz igualó para Alemania. En la tanda, el arquero Orlando Gill tuvo intervenciones decisivas para el triunfo paraguayo por 4-3.

La eliminación significó la primera derrota de Alemania en una tanda de penales en la historia de los Mundiales.

Marruecos volvió a imponerse desde los once pasos

Países Bajos parecía encaminado a la clasificación después del gol de Cody Gakpo, pero Marruecos alcanzó el empate en el tiempo añadido gracias a Issa Diop.

En la definición por penales, el arquero Yassine Bounou volvió a ser determinante con una atajada clave. Luego, Ismael Saibari anotó el remate definitivo para el 3-2 que clasificó a Marruecos.

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Las consecuencias de la jornada

Brasil avanzó a los octavos de final y mantuvo su candidatura al título.

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Paraguay eliminó a Alemania, una de las selecciones consideradas favoritas, y firmó una de las mayores sorpresas del torneo.

Marruecos confirmó el nivel que mostró desde Catar 2022 y volvió a ubicarse entre los equipos que continúan en competencia.

Japón, Alemania y Países Bajos quedaron eliminados, pese a competir hasta los últimos minutos de sus respectivos partidos.

Los destacados

Gabriel Martinelli (Brasil): marcó el gol del triunfo en el minuto 95 y evitó la prórroga.

marcó el gol del triunfo en el minuto 95 y evitó la prórroga. Orlando Gill (Paraguay): fue decisivo en la tanda de penales que clasificó a su selección.

fue decisivo en la tanda de penales que clasificó a su selección. Yassine Bounou (Marruecos): sostuvo a su equipo durante el partido y volvió a resultar determinante desde los once pasos.

Los partidos del hoy 30 de junio

Los dieciseisavos de final continuarán este 30 de junio con otros tres encuentros:

Costa de Marfil vs. Noruega

Francia vs. Suecia

México vs. Ecuador

Francia buscará confirmar su condición de candidata ante una Suecia que avanzó como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

México intentará mantener su invicto frente a Ecuador, que llega fortalecido tras superar un grupo exigente.

Costa de Marfil y Noruega protagonizarán un cruce de estilos diferentes, en una de las llaves más equilibradas de la ronda.