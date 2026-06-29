El Municipio de Carmelo prevé recuperar el monolito ubicado en el cantero central de Avenida Italia, que había sido dañado en agosto de 2022, cuando un automóvil subió al separador y lo impactó durante un accidente de tránsito.

La intervención apunta a recuperar un elemento urbano que formaba parte del paisaje de esa zona de la ciudad y que, desde el siniestro, permanecía pendiente de reposición.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Además, el Municipio tiene previsto avanzar en mejoras en el paseo ubicado junto al hospital, también sobre Avenida Italia, en las inmediaciones de la garita. Según la información manejada, la intervención incluirá arreglos en el pavimento y tareas destinadas a mejorar las condiciones de circulación y permanencia en ese espacio público.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La zona concentra movimiento diario de vecinos, usuarios del hospital, peatones y vehículos, por lo que las obras previstas buscan ordenar y recuperar sectores de uso frecuente dentro del entorno urbano.

Con estas acciones, el Municipio procura atender dos puntos visibles de Avenida Italia: por un lado, la reposición del monolito dañado en 2022; por otro, la mejora del paseo lateral al hospital, un espacio de paso y espera para muchas personas que transitan por el lugar.