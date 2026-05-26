El interior del país ingresa a una etapa económica marcada por señales mixtas: no aparece un cuadro de caída general, pero tampoco un ciclo de expansión claro. El Boletín Económico de mayo de 2026 de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay describe una economía nacional con bajo dinamismo, inflación contenida, consumo interno apenas en recuperación y mayor financiamiento para sectores clave de la actividad.

La lectura territorial de esos datos es relevante porque buena parte de la economía del interior depende de una trama cotidiana de comercios, servicios, agroindustria, transporte, turismo, empleo local y consumo de los hogares. El informe no ofrece una apertura departamental que permita medir qué ocurre específicamente en Colonia, Carmelo u otras ciudades, pero sí aporta indicadores que ayudan a interpretar el clima económico en el que se mueven las empresas del interior.

El primer dato de contexto es el bajo crecimiento. En febrero de 2026, el Indicador Mensual de Actividad Económica registró una variación de 0,1%, tanto en la comparación interanual como en términos desestacionalizados frente a enero. Además, la Cámara proyecta para 2026 un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1,15%, por debajo de las estimaciones del Gobierno, el FMI y los analistas privados recogidas en el mismo informe.

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Ese crecimiento reducido tiene una consecuencia directa sobre el interior: limita el margen de expansión del comercio, de los servicios y del empleo privado. En ciudades medianas y pequeñas, donde el movimiento económico suele depender de ingresos locales, salarios, jubilaciones, producción regional y temporada turística, una economía que crece poco tiende a trasladarse a decisiones de consumo más cautelosas.

El consumo aparece como uno de los puntos más sensibles. La recaudación de IVA, utilizada en el informe como indicador del consumo de bienes y servicios en el mercado interno, creció 0,28% en términos reales durante el primer trimestre de 2026. Dentro de ese resultado, el componente asociado al consumo interno aumentó 3,55%, mientras que el vinculado a importaciones cayó 6,52%.

Para el interior, ese dato sugiere una mejora acotada en el mercado interno, pero no necesariamente un repunte generalizado. El consumo que sostiene al comercio local parece moverse más por la demanda interna que por bienes importados o compras de mayor valor. Esto puede favorecer rubros de cercanía, servicios esenciales y consumo cotidiano, pero deja más expuestos a sectores asociados a bienes durables, equipamiento, vehículos o mejoras del hogar.

La confianza del consumidor confirma esa prudencia. El índice se ubicó en 50,6 puntos en febrero de 2026, apenas por encima del nivel de neutralidad, aunque con una caída interanual de 4,4 puntos. El informe señala además que la predisposición a comprar bienes durables mostró volatilidad y descendió en el último período, en parte por el aumento del tipo de cambio.

Esa información es importante para los departamentos del interior porque muchas decisiones de compra se postergan cuando los hogares perciben incertidumbre. En los comercios locales, esa conducta suele verse en ventas más selectivas, mayor comparación de precios y menor disposición a endeudarse para bienes de mayor costo.

El mercado laboral muestra estabilidad, pero sin una señal de expansión intensa. En marzo de 2026, la tasa de empleo fue de 59,35%, la tasa de desempleo de 7,77% y la informalidad de 22,03%. El informe estima 1.743.491 personas ocupadas, 146.637 desempleadas y 383.800 informales.

En el interior, donde el comercio y los servicios cumplen un papel central en el empleo urbano, estos datos muestran un equilibrio delicado. El empleo sostiene el consumo, pero si no crece con fuerza, tampoco empuja una expansión clara de las ventas. La informalidad, además, sigue siendo un factor estructural que condiciona ingresos, estabilidad laboral y capacidad de planificación de los hogares.

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Otro dato clave para leer el interior está en el frente exportador. A abril de 2026, las exportaciones acumuladas alcanzaron US$ 4.122 millones, con una variación interanual de 5,2%. Entre los principales productos exportados figuran carne bovina, celulosa, lácteos, madera, trigo, arroz, ganado en pie, vehículos y subproductos cárnicos.

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Aunque el informe no asigna esos datos por departamento, varios de esos sectores tienen fuerte anclaje fuera de Montevideo. Por eso, el desempeño exportador es una señal importante para el interior productivo: cuando se sostienen cadenas como carne, celulosa, lácteos, arroz, madera o transporte asociado a esas actividades, también se generan efectos sobre comercios, servicios, empleo indirecto, talleres, logística y recaudación local.

El crédito aporta otra dimensión. A marzo de 2026, los créditos vigentes al sector comercio aumentaron 17,6% en dólares y 9,8% en pesos constantes. En servicios, el incremento fue de 26,2% en dólares y 17,8% en pesos constantes.

Ese mayor financiamiento puede tener una lectura doble. Por un lado, puede reflejar inversión, capital de trabajo o expectativas de actividad. Por otro, también puede indicar que empresas y comercios necesitan crédito para sostener funcionamiento, stock, obligaciones o adaptación a un mercado más lento. El informe no permite establecer cuál de esas explicaciones pesa más, pero sí muestra que comercio y servicios están recurriendo más al financiamiento.

Los precios, por su parte, muestran una inflación anual de 3,16% a abril de 2026, con una variación mensual de 0,54% y una proyección de la Cámara de 4,50% para diciembre de 2026 y diciembre de 2027.

La inflación baja puede aliviar el poder de compra, pero no alcanza por sí sola para dinamizar la economía territorial. Para el interior, el problema no es solamente el nivel de precios, sino la combinación entre ingresos, empleo, costos, crédito, demanda y expectativas. Una inflación contenida ayuda, pero el consumo depende también de que haya confianza y capacidad real de gasto.

La conclusión principal es que el interior enfrenta 2026 con una economía estable, pero de bajo empuje. El informe de la Cámara no muestra una crisis abierta, pero sí un escenario exigente para empresas pequeñas, comercios de cercanía y servicios que dependen del movimiento diario de las familias y de la producción regional.

El dato de fondo es que el interior queda ubicado entre dos fuerzas: por un lado, sectores exportadores que sostienen actividad y generan derrames; por otro, un consumo prudente y un crecimiento general débil que limitan la expansión del comercio y los servicios. Allí estará una de las claves económicas del año: si la actividad productiva y el crédito se traducen en más empleo, más ventas y más movimiento local, o si el interior transita 2026 con estabilidad, pero sin una recuperación visible en la economía cotidiana.