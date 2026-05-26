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La Asociación Civil Familias por Vida Carmelo realizará este 26 de mayo una nueva instancia de la “Ronda por la Vida” en la Plazoleta Colibrí, ubicada en el barrio Complejo.

La actividad está prevista para las 17:00 y, según la convocatoria difundida por el colectivo, forma parte de las acciones que se realizan “como cada 26” bajo la consigna “Todos los 26 presentes”.

Desde la organización se convoca a familias y vecinos a participar del encuentro.

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