La Universidad de Montevideo invitó a autoridades de CAMOC a presentar la experiencia institucional desarrollada en materia de formación e implementación de herramientas de mejora continua, en el marco de la Maestría en Dirección de Empresas de Salud.

La exposición se realizó dentro del módulo de Dirección de Operaciones, donde CAMOC fue seleccionada como caso de éxito por el trabajo llevado adelante para fortalecer procesos internos, promover la innovación y generar mayor valor para los usuarios.

La experiencia presentada tuvo como eje la formación de colaboradores en herramientas de mejora continua, con el objetivo de identificar oportunidades de optimización, aumentar la eficiencia y fomentar una cultura organizacional orientada al aprendizaje permanente.

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El programa combinó instancias de capacitación a cargo de la consultora Xcel Consulting, acompañamiento técnico y aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en proyectos impulsados por los propios equipos de trabajo.

Según la información difundida, 13 colaboradores de distintas áreas participaron de la capacitación. A partir de ese proceso se generaron más de 65 ideas de mejora y 17 proyectos, surgidos de la participación activa de los equipos.

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Desde CAMOC se destacó que estos resultados reflejan el compromiso de la institución con el desarrollo de las personas, la innovación y la construcción de una cultura de mejora continua aplicada a los servicios de salud.

La presentación ante profesionales y estudiantes de posgrado permitió compartir aprendizajes, desafíos y oportunidades vinculados a la gestión de instituciones sanitarias, especialmente en lo referido a la mejora de procesos y al fortalecimiento de la calidad asistencial.

Para CAMOC, la invitación de la Universidad de Montevideo representa un reconocimiento al trabajo realizado por sus colaboradores y reafirma el compromiso institucional con la mejora continua como herramienta para seguir brindando atención de calidad a la comunidad.