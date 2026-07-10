A un año de haber asumido como intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez realizó un balance positivo de su gestión, según informó la Intendencia de Colonia. El jefe comunal destacó como ejes principales de su administración la cercanía con la población, la descentralización y la continuidad de obras en distintas localidades del departamento.

De acuerdo con lo expresado por Rodríguez, la administración departamental comenzó su período con 60 frentes de obra activos, una cifra que consideró poco habitual en una transición de gobierno. Actualmente, señaló que se mantienen 62 frentes de obra distribuidos en el departamento.

Entre los proyectos mencionados, el intendente destacó el Frontón de Pelota Vasca, cuya inauguración está prevista para octubre, así como los accesos a ciudades como Juan Lacaze y Carmelo. También hizo referencia a intervenciones previstas en la Plaza Dionisio Díaz, en Colonia del Sacramento, y a trabajos en la rambla costanera.

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Otro de los puntos señalados por Rodríguez fue el trabajo vinculado al Centro Esperanza. Si bien reconoció que las políticas de salud mental y abordaje de adicciones no son competencia directa de los gobiernos departamentales, sostuvo que la Intendencia debe tener participación en estos temas.

En su balance, el intendente afirmó que percibe conformidad en los vecinos respecto a lo realizado hasta el momento, aunque reconoció que todavía resta mucho por hacer. También sostuvo que su administración mantendrá una actitud de escucha frente a los planteos de la población, aunque aclaró que no siempre será posible responder afirmativamente a todas las demandas.

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Rodríguez indicó además que a fin de mes quedará promulgado el presupuesto quinquenal, al que definió como una herramienta clave para establecer acciones en las distintas localidades durante el período de gobierno.

El mensaje del primer año de gestión aparece centrado en tres líneas: la continuidad de obras, la presencia territorial y la atención a problemáticas sociales. Desde la comunicación oficial, el balance se presenta como positivo, con énfasis en la planificación departamental para los próximos años y en el reconocimiento al equipo de gobierno y a los funcionarios municipales.