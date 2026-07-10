Francia se convirtió en la primera semifinalista del Mundial FIFA 2026 tras vencer 2-0 a Marruecos este jueves 9 de julio en Boston, en el partido que abrió los cuartos de final. El equipo europeo resolvió el encuentro en seis minutos del segundo tiempo, después de una primera parte en la que Yassine Bounou sostuvo a la selección marroquí.

El primer tiempo tuvo dominio francés, pero no goles. Kylian Mbappé generó peligro desde el inicio, aunque Bounou respondió con una atajada ante un remate temprano del capitán de Francia. A los 28 minutos, el arquero marroquí volvió a ser decisivo al contenerle un penal a Mbappé. Antes del descanso, Lucas Digne estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo lejano que se estrelló en el travesaño.

Marruecos afrontó el partido sin el lesionado Ismael Saibari y utilizó a Brahim Díaz como delantero. Esa variante no logró darle profundidad al equipo africano, que tuvo dificultades para avanzar en campo rival. No registró remates durante el primer tiempo y recién consiguió su primer tiro al arco en el minuto 84.

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La resistencia marroquí se quebró a los 60 minutos, cuando Mbappé recibió cerca del área y colocó un remate curvado para el 1-0. El delantero francés, que había fallado el penal en la primera parte, se recuperó con una acción decisiva y abrió el camino para su selección.

Seis minutos después llegó el segundo gol. El movimiento de Mbappé arrastró a la defensa de Marruecos y liberó espacio para Ousmane Dembélé, que definió con un disparo bajo para establecer el 2-0. Con esa ventaja, Francia administró el trámite sin sobresaltos y cerró su tercer partido consecutivo de eliminación directa sin recibir goles.

Marruecos quedó eliminado después de otra campaña de alto nivel. Aunque no pudo repetir la semifinal alcanzada en 2022, volvió a ubicarse entre las ocho mejores selecciones del mundo. En esta edición había superado a Países Bajos y Canadá antes de caer ante Francia. Bounou fue una de las figuras del encuentro y evitó que la diferencia fuera mayor.

Francia disputará su tercera semifinal mundialista consecutiva y buscará llegar a una tercera final seguida, un registro que solo consiguieron Alemania Federal y Brasil. Su rival saldrá del cruce entre España y Bélgica, que se jugará este viernes 10 de julio a las 16:00, hora de Uruguay, en Los Angeles Stadium.

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Mbappé también sumó marcas individuales. Llegó a ocho goles en el torneo e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores. Además, con 27 años alcanzó los 20 partidos mundialistas y también llegó a 20 goles en Copas del Mundo.

Entre los jugadores destacados de la jornada aparecen Kylian Mbappé, por su reacción tras el penal fallado y por abrir el marcador; Ousmane Dembélé, autor del segundo gol y de su quinto tanto en el torneo; y Yassine Bounou, que sostuvo a Marruecos durante la primera hora de juego con intervenciones clave.