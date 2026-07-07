Carmelo será una de las sedes de una propuesta que busca acercar la formación teatral y la creación escénica a distintos puntos del departamento. La Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu (EMAD), dependiente de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia impulsan una agenda de talleres, charlas y funciones gratuitas, con el auspicio del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE).

La actividad en Carmelo tendrá lugar el viernes 24 de julio de 2026 y tendrá como escenario central al Teatro Uamá, donde a la hora 20:00 se presentará Ladies Football Club, obra del dramaturgo italiano Stefano Massini, interpretada por estudiantes de cuarto año de la EMAD como parte de sus muestras de egreso.

La puesta, dirigida por Fernando Toja, recrea la historia del primer equipo de fútbol femenino. Según la sinopsis difundida, la obra combina humor, música y emoción para contar el recorrido de un grupo de mujeres que desafió los prejuicios de su tiempo y conquistó un lugar en la cancha.

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Además de la función teatral, Carmelo recibirá instancias de formación abiertas a la comunidad. Ese mismo viernes se realizarán un Taller de Iluminación, a cargo de Sebastián Marrero; una charla sobre gestión de la producción en las artes escénicas, dictada por Roberto Andrade; y un laboratorio sobre Comedia Clownesca, coordinado por Alberto Sejas.

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Las actividades formativas tendrán cupos limitados y requerirán inscripción previa a través de formularios en línea. Tanto los talleres como la función teatral serán gratuitos.

La programación también continuará en Colonia del Sacramento el viernes 31 de julio, con talleres y charlas en el Centro Cultural Bastión del Carmen, además de la presentación de La sociedad de los poetas muertos, adaptación teatral del guion de Tom Schulman, dirigida por Lucía Sommer e interpretada por estudiantes de cuarto año de la EMAD.

La iniciativa forma parte del convenio de cooperación que la EMAD y la Intendencia de Colonia desarrollan desde 2025. Desde las instituciones se señala que el objetivo es fortalecer la descentralización cultural, promover la formación en territorio y ampliar el acceso de la comunidad a las artes escénicas.