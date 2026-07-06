El Ministerio de Desarrollo Social atendió a 49 personas en situación de calle durante la noche del domingo 5 de julio en el departamento de Colonia, informó Maxi Olaverry, director departamental del Mides.

Según el reporte, la respuesta se distribuyó en tres centros habilitados para la atención de personas en situación de calle. En el Centro Comunitario de Colonia del Sacramento, que funciona de forma permanente, fueron atendidas 23 personas.

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Otras 12 personas fueron derivadas al Batallón, centro del Plan Invierno ubicado también en Colonia del Sacramento, mientras que 14 personas recibieron atención en los barracones de Carmelo, dispositivo del Plan Invierno en esa localidad.

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Olaverry señaló que la cifra alcanzada durante la noche del domingo igualó y superó nuevamente los registros anteriores de atención en el departamento.

Desde el Mides se recordó a la población que, ante la presencia de una persona durmiendo en la vía pública, se debe llamar al 911. Ese número funciona como puerta de entrada para activar la intervención institucional y coordinar la captación y derivación correspondiente.