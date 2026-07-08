En Colonia del Sacramento, la Universidad de la República presentó algo que, a primera vista, puede parecer modesto: un ciclo inicial, de dos semestres, para estudiantes que todavía no eligieron una carrera o que buscan iniciar su vínculo con la educación universitaria. Pero detrás del nombre técnico —Ciclo Inicial Optativo del Área Social y Artística— aparece una discusión más amplia: cómo llega la universidad pública a los territorios donde durante décadas estudiar implicó, casi siempre, irse.

El lanzamiento se realizó el jueves 2 de julio y confirmó que las inscripciones estarán abiertas del 6 al 19 de julio. Luego, del 20 al 24, será el período de inscripción a las unidades curriculares. Los cursos comenzarán en agosto en Colonia, como parte de la expansión de la Udelar en la Región Suroeste.

La propuesta está dirigida a personas con bachillerato culminado. No es una carrera, sino un trayecto de ingreso a la Universidad. Su valor está en otra parte: permite cursar materias que luego podrán ser acreditadas en alguna de las carreras de las seis facultades que integran el Área Social y Artística. Según se informó en la presentación, esas trayectorias pueden continuar en cualquiera de las treinta carreras del área disponibles en distintos puntos del país.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Magdalena Martínez, asistente académica del Área Social y Artística y coordinadora del CIO, definió la propuesta como una puerta de entrada a la Udelar. La imagen es precisa. Para muchos estudiantes del interior, el problema no es únicamente elegir qué estudiar, sino encontrar un modo posible de empezar. En ese punto, el ciclo funciona como un puente entre la educación media y la vida universitaria, con una ventaja adicional: permite avanzar sin cerrar de inmediato una decisión vocacional definitiva.

La decisión de iniciar la oferta a mitad de año también tiene una lectura práctica. Martínez explicó que se buscó facilitar el ingreso de quienes ya estaban en condiciones de comenzar estudios universitarios, pero todavía no habían optado por una carrera. Por eso, de manera excepcional, durante el segundo semestre de 2026 se ofrecerán cuatro unidades curriculares obligatorias, seleccionadas entre las previstas para los dos semestres del trayecto.

El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Nicolás Duffau, ubicó el anuncio en una perspectiva institucional. Señaló que la llegada del CIO a la Región Suroeste expresa el compromiso de la Udelar con la descentralización y remarcó la importancia del acompañamiento de los actores locales para construir vida universitaria fuera de Montevideo.

Esa expresión —vida universitaria— es uno de los núcleos de la noticia. No alcanza con abrir cursos. La universidad también necesita sedes, funcionarios, docentes, estudiantes, becas, alojamiento, circulación cultural y vínculos con la comunidad. Requiere, como dijo Duffau, paciencia, aprendizaje y compromiso político.

Liber Acosta, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, transmitió el saludo del rector Héctor Cancela y destacó el trabajo de la Udelar para fortalecer su presencia territorial. En ese marco, subrayó el papel de las intendencias de Colonia y Soriano como aliadas en el desarrollo de la Región Suroeste. Según informó, Colonia cuenta actualmente con más de 400 estudiantes vinculados a esta expansión universitaria, mientras que Soriano reúne alrededor de 200.

Acosta también indicó que está en marcha el proceso de selección de coordinadores para las sedes de la Región Suroeste y que se trabaja en la incorporación de funcionarios que se radicarán en ambas sedes. Esos datos administrativos son relevantes porque muestran que el proyecto no se limita a una oferta puntual de cursos, sino que forma parte de un proceso de instalación institucional.

Desde la Intendencia de Colonia, Diana Olivera, asesora de la Dirección de Cultura, sostuvo que el gobierno departamental ha sido un aliado clave de la Udelar y que comparte sus políticas de descentralización. También remarcó la necesidad de que la población conozca que la Universidad está presente en el departamento y que existen becas y alojamiento para estudiantes que no residen en la ciudad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El lanzamiento del CIO deja entonces una señal educativa, pero también territorial. La Udelar busca ampliar el acceso, reducir distancias y ofrecer una primera experiencia universitaria a estudiantes que quizá no hubieran iniciado una carrera de inmediato. En una región donde la oferta pública de educación terciaria aún está en construcción, el ciclo puede convertirse en una forma concreta de arraigo.

La pregunta de fondo no es solo cuántos estudiantes se inscribirán en julio, sino qué tipo de presencia universitaria logrará consolidarse en los próximos años. Colonia no recibe únicamente un conjunto de materias: recibe una promesa institucional. Como toda promesa pública, su valor dependerá de la continuidad, de los recursos y de la capacidad de transformar una puerta de entrada en un camino real de formación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Datos clave

Inscripciones a la Udelar y al CIO: del 6 al 19 de julio.

Inscripciones a unidades curriculares: del 20 al 24 de julio.

Inicio de cursos: agosto de 2026.

Duración del trayecto: dos semestres.

Destinatarios: personas con bachillerato culminado.

Alcance: unidades curriculares acreditables en carreras del Área Social y Artística de la Udelar.