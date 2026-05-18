El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, utilizó su exposición ante ADM para ordenar el relato económico del gobierno: Uruguay enfrenta un contexto externo más adverso, pero conserva fortalezas macroeconómicas; tiene baja inflación, reputación financiera, deuda manejable y margen institucional para encarar reformas. La nota publicada por el Ministerio presenta esa intervención como una “puesta a punto” de la situación macroeconómica y de la agenda 2026, con énfasis en apertura comercial, competitividad, innovación, seguridad social y pobreza infantil.

El eje político del mensaje es claro: el gobierno busca mostrarse responsable ante empresarios, inversores y organismos internacionales, sin abandonar sus compromisos sociales. Por eso Oddone combina dos planos. Por un lado, defiende la estabilidad fiscal y la necesidad de evitar desvíos de metas. Por otro, anuncia el fortalecimiento y la unificación de transferencias para la infancia, con el objetivo de mejorar cobertura y focalización.

La situación económica real, sin embargo, es más ajustada que el tono general de la comunicación oficial. La economía uruguaya creció 1,8% en 2025, por debajo de las expectativas iniciales, según el Banco Central. La inflación aparece como el mejor dato del cuadro: en abril de 2026 fue de 3,16% interanual, de acuerdo con el INE. El mercado laboral muestra estabilidad, pero no holgura: en marzo la tasa de desempleo fue de 7,8%. Y el problema social persiste: la pobreza alcanzó al 16,6% de las personas en 2025.

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El flanco más delicado está en las cuentas públicas. El déficit del Gobierno Central-BPS cerró 2025 en 4,1% del PIB si se excluyen los ingresos del Fideicomiso de la Seguridad Social. A marzo de 2026, el MEF informó un déficit de 4,9% del PIB en el año móvil, aunque depurado por adelantos de pagos lo ubicó en 3,7%. Es decir: el ministro no habla desde una economía en crisis, pero sí desde una economía con poco margen fiscal y bajo crecimiento.

Lo que la nota ministerial no dice con la misma claridad es cuánto costará políticamente esa agenda. Habla de “gestión activa del gasto”, nuevos ingresos tributarios y gasto social blindado, pero no desarrolla dónde se ajustará, qué sectores sentirán más la racionalización del gasto ni cómo se resolverá la tensión entre mayor protección social y disciplina fiscal. Tampoco aparece una discusión profunda sobre salarios, empleo de calidad, tarifas, poder de compra o diferencias territoriales.

El interior del país aparece de manera indirecta. Está en la agenda de infraestructura, rutas, ferrocarril, puertos, hidrovía, agua potable, riego, agro, quesos, vinos y energía. Pero no aparece como sujeto político ni como territorio con desigualdades propias. El interior figura como soporte productivo y logístico del crecimiento, no como centro de una estrategia territorial explícita.

Allí está una de las limitaciones discursivas más importantes: el país del ministro es el país de la competitividad, la inversión, los mercados, la apertura comercial y la sostenibilidad fiscal. Es un lenguaje eficaz para ADM, para el Parlamento y para los organismos internacionales. Pero es menos claro para explicar cómo esa agenda llega a las familias, a las pequeñas empresas del interior o a localidades que no participan directamente de los grandes proyectos logísticos, energéticos o exportadores.

El ministro juega este partido en una cancha principalmente montevideana e institucional: ADM, empresarios, inversores, Parlamento, OCDE, FMI y mercados. No es casual. Su objetivo parece ser preservar confianza mientras prepara reformas. La pregunta política es si ese lenguaje técnico alcanza para construir respaldo social fuera de esos ámbitos.

Lo más llamativo de la nota es que presenta una agenda ambiciosa bajo un tono de administración serena. No dramatiza el bajo crecimiento ni el déficit; los ordena dentro de un relato de resiliencia. Oddone es claro en las prioridades: estabilidad, infancia, competitividad, inversión e inserción externa. Es menos claro en los costos, los tiempos y los perdedores posibles de ese camino. Esa es, probablemente, la principal tensión de su discurso.