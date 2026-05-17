Hay un momento en la navegación en que el río deja de ser paisaje y vuelve a mostrar su dimensión real. La embarcación avanza, el puerto queda como destino cercano, la rutina del regreso parece resuelta, hasta que una falla de motor cambia el plan. Eso ocurrió en aguas del Río de la Plata, en proximidades de la Boya Nº 11 del Canal Santo Domingo, cuando una embarcación deportiva que retornaba a Puerto Carmelo quedó sin propulsión.

A bordo iban tres tripulantes mayores de edad. Según la información comunicada, todos se encontraban en buen estado sanitario. La embarcación debió permanecer fondeada mientras se activaba la respuesta desde tierra y desde el sistema de control marítimo.

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La situación fue informada al Centro de Control de Tráfico Marítimo CWC22. Desde allí se coordinó de forma inmediata el operativo junto al MRCC Uruguay, con la activación del protocolo correspondiente para este tipo de emergencias. En estos casos, la rapidez importa, pero también la coordinación: saber dónde está la embarcación, en qué condiciones se encuentran sus ocupantes y qué recursos deben movilizarse.

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Personal de la Sub Prefectura del Puerto de Carmelo zarpó hacia la zona en una lancha de Prefectura, con efectivos especializados para realizar las maniobras de asistencia. El objetivo era claro: llegar hasta la embarcación, asegurar la situación y concretar el remolque para permitir un ingreso seguro a puerto.

El operativo terminó sin inconvenientes. La embarcación y sus tres ocupantes arribaron a Puerto Carmelo en buenas condiciones, luego de las maniobras de apoyo realizadas por el personal interviniente.

El episodio, más allá de su resolución favorable, recuerda una verdad sencilla para una ciudad acostumbrada a convivir con el río: la navegación deportiva también exige sistemas de respuesta atentos y preparados. En Carmelo, donde el puerto, los canales y el Río de la Plata forman parte de la vida cotidiana, una falla mecánica puede convertir un regreso habitual en una emergencia.

La actuación de Prefectura permitió cerrar el incidente sin lesionados y con la embarcación a resguardo. Según el comunicado, la intervención destacó por la rápida respuesta y la coordinación entre los organismos involucrados, en el marco del compromiso permanente con la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana en el mar.