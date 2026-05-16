La Junta Departamental de Colonia autorizó al intendente Guillermo Rodríguez a ausentarse del país entre el 31 de mayo y el 14 de junio de 2026, inclusive, para realizar una misión oficial a España y Portugal. La resolución también dispuso convocar al suplente correspondiente durante el período en que el jefe comunal permanezca fuera del país.

La autorización quedó registrada en el expediente N.º 2026-83-2-0111. En la misma instancia, el legislativo departamental aceptó la invitación cursada por Rodríguez para que una delegación de la Junta Departamental participe de la misión oficial, según el expediente N.º 2026-83-2-0112.

La comitiva tiene previsto desarrollar actividades en distintas ciudades. En España, la agenda incluirá Madrid, Bilbao y Vitoria. En Portugal, las visitas previstas serán a Guimarães y Lisboa.

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Uno de los temas que formará parte de la agenda será la actividad de la Federación Internacional de Pelota Vasca, que confirmó la disputa de la disciplina Cesta Punta en Colonia del Sacramento entre el 16 y el 20 de octubre, en las ramas femenina y masculina. El tema deportivo se incorpora a una misión más amplia, que también abarcaría contactos institucionales y de cooperación en las ciudades incluidas en el itinerario.

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Por la Junta Departamental participarían Malvina Saret, del Partido Colorado; Mónica Rivero, del Frente Amplio, lista 609; y Eduardo Helbling, del Partido Nacional.

Hasta el momento, la información oficial difundida por la Junta consigna el viaje como una misión oficial a España y Portugal, sin detallar públicamente la totalidad de la agenda. En ese marco, el Mundial de Cesta Punta aparece como uno de los asuntos previstos, aunque no como el único eje del desplazamiento.