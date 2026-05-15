El Balneario Zagarzazú podría volver a contar con un parador en la próxima temporada, de acuerdo con información aportada por fuentes municipales a Carmelo Portal.

La iniciativa prevé la instalación de un nuevo módulo en un sector donde anteriormente funcionó un parador. Según indicaron las fuentes consultadas, en el lugar ya existe una base estructural que permitiría avanzar con mayor facilidad en la colocación de la nueva infraestructura.

El proyecto apunta a recuperar un servicio tradicional del balneario, utilizado por vecinos, visitantes y turistas durante la temporada estival. Zagarzazú es uno de los puntos costeros más concurridos de la zona de Carmelo y forma parte del circuito de playas del oeste del departamento de Colonia.

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El antecedente inmediato es la demolición del antiguo parador, realizada luego de que la estructura presentara problemas vinculados al avance de la erosión costera. Desde entonces, el balneario quedó sin ese servicio en funcionamiento.

De concretarse la instalación, el nuevo parador permitiría mejorar la atención al público y ordenar la prestación de servicios en la zona de playa. Fuentes municipales señalaron que el espacio ya cuenta con condiciones de base para recibir una estructura modular, aunque todavía no se informó oficialmente la fecha de inicio de los trabajos ni el mecanismo de adjudicación para su explotación.

Tampoco se difundieron hasta el momento detalles sobre el monto de inversión ni sobre el cronograma previsto para la apertura del nuevo servicio.