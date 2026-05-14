El debate abierto en el Partido Nacional sobre cómo relacionarse con el gobierno de Yamandú Orsi expone una tensión que no se explica solo desde la lógica parlamentaria. Según planteó el semanario Búsqueda, varios dirigentes blancos observan como un problema la existencia de dos agendas: la de los intendentes que gobiernan en el interior y la de los legisladores que ejercen la oposición nacional.

La diferencia no es menor. Para un legislador opositor, marcar distancia con el oficialismo forma parte de su tarea. Controlar, cuestionar, pedir explicaciones y señalar diferencias es una función democrática. Para un intendente, en cambio, la relación con el Poder Ejecutivo tiene una dimensión más concreta: obras, convenios, recursos, caminería, vivienda, infraestructura, políticas sociales y coordinación territorial.

Desde Montevideo, esa diferencia puede verse como una contradicción. Desde el interior, puede leerse como una necesidad de gestión.

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El Partido Nacional dejó de conducir el gobierno nacional, tras el triunfo del Frente Amplio y la asunción de Yamandú Orsi el 1º de marzo de 2025, pero conserva un fuerte peso territorial. Esa situación lo coloca en una posición particular: es oposición en el plano nacional, pero gobierno en buena parte del país.

Allí aparece el punto central. Los intendentes blancos no gobiernan sobre discursos, sino sobre demandas inmediatas. Sus vecinos no les reclaman únicamente posicionamientos políticos; les reclaman respuestas. Y muchas de esas respuestas dependen, directa o indirectamente, de la relación con ministerios, organismos nacionales y Presidencia.

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Por eso, los gestos de algunos jefes comunales hacia el gobierno de Orsi no necesariamente expresan una renuncia a la identidad partidaria. Pueden expresar, más bien, una lectura institucional del poder. Un intendente puede pertenecer a la oposición y, al mismo tiempo, necesitar un vínculo fluido con el gobierno nacional para administrar su departamento.

El problema aparece cuando esas dos lógicas no logran convivir dentro de una estrategia común. Si los intendentes bajan el tono porque deben gobernar y los legisladores lo elevan porque deben diferenciarse, el partido corre el riesgo de proyectar señales confusas. No porque ambas conductas sean incompatibles, sino porque necesitan una conducción que las ordene.

En ese sentido, el papel del Directorio del Partido Nacional y de Álvaro Delgado resulta clave. La oposición no se define únicamente por la intensidad de sus críticas, sino por la claridad de sus contenidos. El desafío blanco parece estar menos en decidir si debe confrontar o dialogar, y más en establecer cuándo corresponde cada cosa.

La pregunta de fondo es si el Partido Nacional atraviesa una crisis de oposición o si está aprendiendo a ejercer una oposición con poder territorial. La diferencia es importante. Una crisis supondría falta de rumbo. Un aprendizaje, en cambio, implica adaptar el rol político a una realidad nueva: no gobernar el país, pero seguir gobernando departamentos.

La política uruguaya también parece estar ensayando una forma distinta de relación entre partidos. El intercambio institucional entre un presidente frenteamplista y varios intendentes nacionalistas no tiene por qué ser leído como una anomalía. Puede ser parte de una convivencia democrática donde la competencia electoral no elimina la cooperación en la gestión.

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Para el interior, esa cooperación tiene efectos concretos. Una ruta, un puente, una obra de saneamiento o un programa de vivienda no siempre admiten esperar a que se resuelvan los alineamientos partidarios. La gestión departamental obliga a moverse en una zona donde el acuerdo no equivale a adhesión y la crítica no debería impedir la coordinación.

El Partido Nacional tiene por delante el desafío de construir una oposición que no sea solo reactiva. Una oposición con contenido, con propuestas y con capacidad de fiscalización, pero también con madurez institucional para reconocer los espacios donde el país necesita acuerdos.

Visto desde el interior, el dilema blanco no es simplemente si sus intendentes son demasiado dialoguistas o si sus legisladores son demasiado duros. La cuestión es más profunda: cómo se ejerce la oposición cuando también se gobierna. Allí se juega buena parte de la nueva etapa política del Partido Nacional.