La factura de OSE puede explicarse. Un usuario puede concurrir a una oficina, pedir una aclaración y recibir una respuesta detallada sobre cargos fijos, variables, consumos, escalones tarifarios, saneamiento y tributos. El problema es que esa explicación no siempre alcanza para que la factura sea comprensible. Y la dificultad aumenta cuando aparece una expresión administrativa que, para el cliente, tiene consecuencias concretas: “Tipo de LEC. Est.”.

Detrás de esa abreviatura está la clave de una parte del problema. Significa “tipo de lectura estimada”. En términos simples: ese mes OSE no midió el consumo real del medidor y facturó sobre una estimación.

La diferencia no es menor. Medir el consumo de agua es una función básica del servicio. Si no se toma la lectura, el usuario queda sometido a un cálculo que no necesariamente refleja lo que ocurrió en la vivienda durante ese período. Puede haber habido menos personas viviendo allí, una ausencia prolongada, un cambio de hábitos o cualquier otra circunstancia que reduzca el consumo. La estimación, sin embargo, parte de una lógica administrativa: el sistema calcula.

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Ese sistema no solo estima el consumo de agua. También puede estimar el consumo excedente, con impacto directo en el monto final. Así, una falla en la toma de lectura puede trasladarse a la factura del cliente.

Las explicaciones recogidas ante consultas presenciales y telefónicas muestran además respuestas distintas según el canal. En Carmelo, ante una consulta presencial, se indicó que la lectura no se había realizado porque el servicio estaba a cargo de una empresa privada cuyo contrato había finalizado; al renovarse, pasaron días y no se llegó a tomar la medición. En Montevideo, a través del 0800, se informó que el sistema registraba que la lectura no se hizo por el feriado de Semana de Turismo.

Las dos respuestas apuntan al mismo punto: el consumo no fue medido. La causa puede variar, pero el resultado para el usuario es el mismo.

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Todo lo hace «el sistema»

La boleta tampoco ayuda a despejar dudas. Las gráficas de consumo y las referencias administrativas no parecen pensadas para una lectura sencilla por parte del cliente. Funcionan más como respaldo interno del procedimiento que como una herramienta de información ciudadana. La abreviatura “Tipo de LEC. Est.” es un ejemplo: hay espacio para escribir “lectura estimada”, pero se opta por una fórmula técnica.

El trámite de consulta también responde a esa lógica. Cuando una explicación no aparece con claridad, la respuesta termina muchas veces en una frase circular: “lo determina el sistema”. El sistema diseña, calcula, estima y justifica. El usuario, en cambio, debe pagar primero y entender después.

Hay otro aspecto que merece atención: la tercerización de servicios vinculados a información sensible. Según las explicaciones recibidas, tanto la toma de consumo como la atención telefónica del 0800 están en manos de privados. En ambos casos se trabaja con datos personales y patrones de consumo de agua potable, un servicio esencial. La pregunta no es solo operativa, sino institucional: qué información maneja directamente el Estado y qué información queda en circuitos tercerizados.

País de primera. País de segunda.

La situación se suma a otra diferencia estructural: el tratamiento del saneamiento no es igual en Montevideo que en el interior. En el interior, OSE factura agua y saneamiento en una misma boleta. En Montevideo, el saneamiento lo gestiona la Intendencia de Montevideo, generalmente en forma bimensual e independiente de la factura de agua de OSE. Allí también existen cargos fijos y variables, pero con una estructura propia: el cargo variable se calcula por metro cúbico consumido y no como un porcentaje directo de la factura de OSE.

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El resultado es un sistema difícil de comparar para el ciudadano. Según el lugar donde viva, cambia quién cobra, cómo se calcula y cómo se presenta el cargo.

En el fondo, la discusión excede una factura puntual. El agua potable es un servicio esencial y su costo pesa cada vez más en los hogares. Por eso, la medición, la facturación y la información al usuario no pueden quedar atrapadas en una arquitectura administrativa que exige traducción. Cuando el cliente necesita que le expliquen la boleta con “lujo de detalles”, el problema no está solo en el cliente. También está en la boleta.

Carmelo hace agua

El caso de Carmelo agrega otra dimensión al problema: mientras los usuarios enfrentan estimaciones, cargos y dificultades para comprender sus facturas, los datos oficiales muestran pérdidas relevantes de agua en la red local.

Según un pedido de acceso a la información presentado por Carmelo Portal ante la Gerencia General de OSE, en mayo de 2023 el agua perdida por el organismo en Carmelo representaba entre el 20% y el 41,97% del total producido.

El dato más alto corresponde a enero de 2023. Ese mes, de acuerdo con la información oficial obtenida, OSE perdió en Carmelo 48.575,76 metros cúbicos de agua. La cifra equivale, según el cálculo realizado a partir de esos datos, al contenido aproximado de 71,32 piscinas semiolímpicas.

La comparación permite dimensionar una pérdida que, expresada solo en metros cúbicos, puede resultar abstracta. Pero hay otra forma de medirla: en hogares.

Cuando perder agua no tiene consecuencias

De acuerdo con un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, el consumo medio de una familia tipo en Uruguay, integrada por tres o cuatro personas, se ubica entre 10 y 20 metros cúbicos mensuales. Si se toma como referencia el piso de ese rango, los 48.575,76 metros cúbicos perdidos en enero de 2023 equivalen al consumo mensual de unos 4.857 hogares.

El contraste es evidente. Por un lado, el usuario debe interpretar una factura compleja, aceptar lecturas estimadas cuando no se mide su consumo y reclamar dentro de un sistema que no siempre ofrece respuestas claras. Por otro, la propia red pierde volúmenes de agua que alcanzan para abastecer durante un mes a miles de hogares.

La discusión, entonces, no es solo cuánto paga cada cliente. Es qué tan transparente, eficiente y comprensible es el sistema que mide, factura y administra un recurso esencial. Porque cuando el agua se pierde en la red, cuando la lectura no se toma y cuando la factura se vuelve difícil de entender, la confianza también empieza a perder presión.