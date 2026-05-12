La participación del Instituto Nacional de Carnes en la feria SIAL Shanghái 2026 forma parte de una estrategia oficial para fortalecer la presencia de Uruguay en uno de los principales mercados mundiales para la carne bovina. El presidente del organismo, Gastón Scayola, sostuvo que el país tiene condiciones para competir “de igual a igual o mejor” que otros grandes exportadores, como Australia, y destacó que Uruguay recibió una cuota de 324.000 toneladas para vender carne a China.

El mensaje del Gobierno es claro: existe demanda internacional, Uruguay conserva prestigio como proveedor y el desafío ahora es producir más para aprovechar esa oportunidad. Según Scayola, la cuota asignada fue mejor de lo esperado y coloca al país ante la responsabilidad de cumplir con los volúmenes comprometidos. En esa lectura, el mercado chino aparece como una señal favorable para toda la cadena cárnica.

Sin embargo, la coyuntura interna muestra un panorama más complejo. En el departamento de Colonia, la situación más crítica y destacada a mayo de 2026 afecta al Frigorífico Establecimiento Colonia, de Marfrig, ubicado en Tarariras, donde las dificultades operativas y laborales exponen la fragilidad de una parte de la estructura industrial. Esa realidad introduce un matiz importante: que exista una oportunidad comercial en el exterior no significa que todas las unidades productivas estén en condiciones de aprovecharla de manera inmediata.

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La diferencia central está entre el acceso al mercado y la capacidad efectiva de producción. Para exportar más no alcanza con una cuota disponible. Se necesita ganado, capital de trabajo, plantas activas, estabilidad laboral, habilitaciones sanitarias, gestión empresarial y acuerdos que permitan sostener la faena. Cuando alguno de esos elementos falla, la demanda externa puede mejorar el horizonte general del negocio, pero no resuelve por sí sola los problemas concretos de una planta determinada.

Por eso, la nota oficial debe entenderse como una mirada macroeconómica del sector. Desde el Gobierno se procura mostrar que la carne uruguaya mantiene una posición relevante en el mundo y que China sigue siendo una oportunidad estratégica. La insistencia en aumentar la producción responde a esa lógica: vender más, generar divisas y sostener una industria fuerte. Pero esa explicación convive con una preocupación social y territorial más inmediata en Tarariras, donde la actividad frigorífica tiene un peso significativo en el empleo local.

En Colonia, el caso del Frigorífico Establecimiento Colonia no expresa necesariamente una crisis generalizada de toda la cadena cárnica, sino una tensión entre un sector exportador con oportunidades y una unidad industrial que enfrenta dificultades particulares. Esa distinción es clave para evitar una lectura simplificada. La cadena puede tener mercados abiertos y perspectivas favorables, mientras determinados establecimientos atraviesan problemas financieros, laborales o productivos.

La posición del Gobierno, en ese contexto, parece apoyarse en una premisa: si Uruguay logra aumentar su producción y el sector privado acompaña con materia prima y capacidad operativa, la cuota china puede transformarse en una herramienta de crecimiento. Pero el punto crítico está en cómo ese crecimiento se distribuye y si llega a las plantas con mayores dificultades. Para los trabajadores afectados por seguros de paro o incertidumbre laboral, la oportunidad exportadora sólo tendrá impacto real si se traduce en actividad, faena y empleo.

La situación muestra, entonces, dos velocidades dentro de una misma industria. Por un lado, Uruguay busca consolidarse en China y aprovechar una cuota considerada favorable. Por otro, el caso de Tarariras evidencia problemas concretos que limitan la capacidad de respuesta de parte del sector frigorífico. La coyuntura no se explica por una falta de mercado, sino por la distancia entre las oportunidades comerciales del país y las condiciones reales de funcionamiento de ciertas unidades industriales.

En definitiva, la cuota china fortalece el horizonte externo de la carne uruguaya, pero no sustituye las soluciones internas que necesita el sector. El desafío no es sólo vender más, sino lograr que esa demanda se traduzca en producción sostenible, estabilidad laboral y recuperación de la actividad en los establecimientos que atraviesan dificultades. Esa es la clave para entender la noticia: el Gobierno muestra una oportunidad estratégica, mientras el territorio evidencia que todavía existen problemas concretos para convertir esa oportunidad en empleo y actividad industrial.