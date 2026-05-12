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El centro para personas en situación de calle de Carmelo quedó activo desde este martes 12 de mayo, aunque su puesta en funcionamiento pleno está prevista para el 15 de mayo, en el marco del Plan Invierno. Así lo informó el director del Mides en Colonia, Maxi Olaverry, a Carmelo Portal, tras una reunión del Comité de Emergencia Local.

El dispositivo funcionará en los barracones del Municipio de Carmelo y atenderá a personas de la ciudad y la región que necesiten un lugar de resguardo, especialmente durante los meses de invierno. Según explicó Olaverry, el objetivo no será únicamente ofrecer un lugar para dormir, sino también acompañar a las personas durante su estadía y trabajar en alternativas para su egreso.

El jerarca señaló que, a partir del 15 de mayo, el centro contará con un equipo financiado por el Mides, integrado por cuidadores durante las 24 horas, apoyo en alimentación, una coordinación y un técnico social con horas asignadas. Ese equipo tendrá a su cargo el ingreso de las personas al dispositivo, el seguimiento de cada situación y la búsqueda de soluciones que permitan mejorar sus condiciones de vida.

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Olaverry indicó que la intención es evitar que la estadía en el centro se limite a una respuesta de emergencia. “La idea es trabajar los aspectos que tienen que ver con su vida, con sus ingresos, para que puedan mejorar e incluso salir del refugio con una mayor estabilidad o con una solución habitacional”, expresó.

El director departamental del Mides explicó que contar con un centro activo permite responder con mayor rapidez ante situaciones que pueden derivar en calle. Mencionó, entre otros casos, personas que deben abandonar su vivienda por violencia doméstica, desalojos, dificultades para permanecer en hogares de ancianos o conflictos familiares que las dejan sin un lugar donde vivir.

Según Olaverry, la coordinación entre instituciones será clave para prevenir que esas situaciones se transformen en una permanencia estructural en calle. En ese trabajo interinstitucional participarán el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Mides, la Intendencia de Colonia y el Municipio de Carmelo.

Aunque el Plan Invierno comenzará formalmente el 15 de mayo, el centro fue habilitado este martes con apoyo de la Policía, el Municipio, el área de Acción Social y el Mides. La decisión se tomó ante el ingreso de una persona de sexo femenino y con el objetivo de que, si surge otra situación urgente, la Policía pueda trasladar rápidamente a quien lo necesite.

Olaverry sostuvo que la presencia de un equipo propio del Mides dentro del centro permitirá trabajar caso a caso, no sólo para brindar alojamiento transitorio, sino también para generar condiciones que ayuden a resolver la situación habitacional de las personas atendidas.