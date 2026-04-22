Uruguay presenta un mayor nivel de madurez en transformación digital educativa que el promedio de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe Transformación Digital Educativa en América Latina y el Caribe: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, elaborado por Fundación Ceibal con financiamiento de IDRC Canadá.

El estudio analizó 25 países de la región a partir de percepciones de actores gubernamentales y no gubernamentales y evaluó nueve pilares estratégicos, pedagógicos, organizacionales y tecnológicos. Los resultados muestran un escenario regional rezagado: ocho de los nueve pilares registran niveles bajos de madurez y solo uno alcanza un nivel medio.

En ese contexto, Uruguay integra el grupo de “ecosistemas consolidados”, con mejores desempeños que el promedio regional en los nueve pilares relevados. Ocho de ellos se ubican en nivel medio y uno, el de conectividad, alcanza nivel alto.

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El informe también destaca fortalezas en conectividad, dispositivos, plataformas y desarrollo de capacidades digitales. En alfabetización en inteligencia artificial, Uruguay obtuvo una valoración de 2,88 frente a 2,15 del promedio regional.

Según Fundación Ceibal, el país ha construido un ecosistema sólido y sostenido para integrar tecnologías en la educación, en un marco de mayor alineación entre actores públicos y no públicos.