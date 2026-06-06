Hubo palas pequeñas, manos curiosas y una escena sencilla, de esas que no hacen ruido pero dejan raíz. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Municipio de Carmelo y Renaciti llevaron adelante una jornada de plantación de árboles junto a centros educativos de la ciudad.

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La actividad tuvo dos puntos de encuentro. En la pista Marcelo Bianchi, alumnos de la Escuela N.º 92 participaron en la plantación de 20 ejemplares de Koelreuteria. Más tarde, en Playa Seré, estudiantes de la Escuela N.º 114 acompañaron la incorporación de 8 Acer buergerianum y 2 Liquidambar.

Entre tierra removida, docentes, funcionarios y niños, la jornada buscó algo más que sumar árboles al paisaje urbano. La propuesta formó parte de las acciones orientadas a fortalecer el arbolado de Carmelo, promover el cuidado del ambiente y generar conciencia sobre la importancia de los espacios verdes para las próximas generaciones.

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Desde el Municipio se destacó que cada árbol plantado representa una apuesta al futuro y una forma concreta de cuidar la ciudad.

La imagen final quedó en esos gestos simples: un pozo abierto, un árbol joven sostenido por varias manos y una ciudad que, de a poco, también aprende a crecer desde sus raíces.