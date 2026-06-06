Quedó inaugurada la nueva sede del Congreso de Intendentes, un espacio destinado a fortalecer la coordinación entre los gobiernos departamentales y a promover la construcción de políticas públicas para todo el país.

La apertura del edificio fue destacada por autoridades departamentales como un paso importante para el funcionamiento institucional del organismo, que reúne a los 19 intendentes de Uruguay y cumple un rol clave en la articulación entre los distintos departamentos.

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El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, valoró la inauguración a través de su cuenta en la red social X y señaló que la nueva sede representa “mucho más que un nuevo edificio”. Según expresó, se trata de la apertura de un ámbito desde donde los intendentes trabajarán “codo a codo” para enfrentar desafíos comunes y encontrar soluciones para la población.

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La nueva sede del Congreso de Intendentes apunta a consolidarse como un lugar de encuentro, intercambio y planificación entre los gobiernos departamentales, en un contexto en el que la coordinación territorial resulta clave para abordar temas vinculados al desarrollo, la infraestructura, los servicios y las necesidades de las comunidades.

Con esta inauguración, el organismo busca reforzar su papel como espacio de diálogo institucional y cooperación entre intendencias, con una mirada puesta en los asuntos locales que también requieren respuestas nacionales.