Colonia cuenta con 17.019 viviendas desocupadas, lo que representa el 24% de su stock de viviendas, según los resultados finales del Censo divulgados por el Instituto Nacional de Estadística. El dato coloca al departamento ante una realidad habitacional compleja: una proporción significativa de inmuebles sin ocupación permanente, en un contexto nacional donde la vacancia urbana volvió a instalarse en la agenda política.

Dentro de ese total, el 40,7% de las viviendas desocupadas en Colonia corresponde a uso temporal. Es decir, una parte importante del fenómeno está asociada a segundas residencias, casas de descanso o inmuebles utilizados en períodos puntuales del año. El dato refleja una característica propia de un departamento con fuerte atractivo turístico, costero y patrimonial.

A su vez, el 22,7% de las viviendas desocupadas está destinado a alquiler o venta. Este porcentaje muestra la existencia de un volumen relevante de inmuebles dentro del mercado inmobiliario, aunque sin ocupación efectiva al momento del relevamiento. En tanto, el 7,6% se encontraba en construcción o reparación, una categoría que puede vincularse tanto a renovación urbana como a procesos de inversión en curso.

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La información cobra especial relevancia luego de que la Cámara de Senadores aprobara por unanimidad el proyecto de ley que acorta los plazos de expropiación de bienes inmuebles con deuda compensable. La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio y ya sancionada por el Parlamento, apunta a facilitar herramientas para enfrentar la vacancia urbana, especialmente en casos de suelo urbano sin uso y con deudas acumuladas.

Para Colonia, el desafío no se limita a contar viviendas vacías, sino a interpretar su destino. No es lo mismo una casa de uso temporal que un inmueble abandonado o una propiedad trabada por deudas. Pero el dato general es contundente: una de cada cuatro viviendas del departamento está desocupada. Esa información debería ser insumo central para planificar políticas de vivienda, suelo urbano, alquileres y desarrollo local.