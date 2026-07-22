La Intendencia de Montevideo instalará contenedores con llave digital en sectores de los municipios B, C y CH. Los recipientes podrán ser abiertos únicamente por residentes autorizados mediante un dispositivo con conexión.

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La experiencia comenzará en zonas todavía no definidas y se aplicará inicialmente a pequeña escala. El director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, explicó en el programa 8AM, de Canal 4, que el proceso incluirá trabajo con los vecinos para evaluar el funcionamiento del sistema.

Más allá de la prueba en la capital, la iniciativa muestra las posibilidades de incorporar tecnología a un servicio cotidiano. El acceso restringido puede contribuir a ordenar la clasificación de residuos y evitar que los contenedores sean utilizados por personas ajenas a la zona o para depositar materiales no permitidos.

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Estos sistemas también pueden complementarse con sensores de llenado, identificación de usuarios, alertas ante daños y herramientas para organizar los recorridos de recolección. Sin embargo, la información disponible no indica que todas esas prestaciones vayan a utilizarse en la experiencia de Montevideo.

Herou advirtió que la tecnología no elimina por sí sola el vandalismo ni garantiza el buen uso. Recordó que otros contenedores con puertas fueron violentados y señaló que el resultado dependerá también de la participación de quienes viven alrededor.

La Intendencia prevé, además, retirar más de 7.000 contenedores públicos y reducir su cantidad de 11.800 a menos de 4.000 para 2028. En los lugares donde permanezcan recipientes de uso público, la comuna anunció que aumentará la frecuencia de vaciado.

La prueba permitirá evaluar si las cerraduras digitales y la coordinación vecinal pueden mejorar la gestión de residuos y convertirse en una alternativa para otras ciudades.