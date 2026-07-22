El Congreso de Intendentes elegirá este jueves 23 de julio a sus nuevas autoridades para el período julio de 2026 – julio de 2027, en una sesión que reunirá a los jefes departamentales de todo el país y contará con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi.

La ceremonia se desarrollará desde las 11:00 en la sede del organismo, ubicada en Venancio Benavídez 3605, en Montevideo.

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La renovación de la mesa del Congreso constituye uno de los principales hitos institucionales del organismo que nuclea a los 19 intendentes y coordina posiciones comunes sobre temas de alcance nacional, como la descentralización, la caminería rural, la distribución de recursos, el tránsito, la gestión ambiental y la coordinación de políticas con el Poder Ejecutivo.

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La presencia del presidente Orsi otorga especial relevancia política a la jornada, en un contexto en el que el Gobierno nacional y las intendencias deberán avanzar en la definición de agendas comunes durante el inicio del nuevo período de gestión departamental.

El Congreso de Intendentes es un ámbito de articulación entre los gobiernos departamentales y el Ejecutivo, donde se negocian acuerdos sobre políticas públicas, financiamiento y competencias de los distintos niveles de gobierno.

La elección de las nuevas autoridades definirá quién conducirá el organismo durante el próximo año, un período en el que continuará el diálogo con el Gobierno nacional sobre asuntos vinculados al desarrollo territorial, la infraestructura, la movilidad y la descentralización.