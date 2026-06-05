A las 20:40 del miércoles, cuando todavía quedaba movimiento en la ciudad, un llamado telefónico pidió presencia policial en un comercio de la calle General Flores, en Colonia del Sacramento.

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El dato que llegó después fue breve y suficiente: había ocurrido un robo.

Según informó el denunciante a la Policía, momentos antes había ingresado al local un hombre con casco puesto y un arma larga. No hubo diálogo comercial ni tiempo para otra cosa. Mediante amenazas, el individuo exigió y sustrajo el dinero de la recaudación, una suma aproximada a los $5.000, además de varios cartones de cigarrillos.

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Luego salió del comercio y se dio a la fuga en una moto.

El hecho, por su monto, podría parecer menor dentro de la estadística policial. Pero en los delitos contra pequeños comercios el número no siempre explica el episodio. Hay una caja abierta, una jornada de trabajo interrumpida, una amenaza directa y una rutina que queda alterada. La violencia no se mide solo por lo robado, sino también por la forma en que entra en un lugar común.

Tras la denuncia, personal policial concurrió al comercio y tomó contacto con el damnificado. También trabajó en el lugar Policía Científica, que realizó el relevamiento técnico de la escena en busca de elementos que permitan avanzar en la investigación.

Los investigadores de la zona analizan las pruebas y la información recabada para identificar al responsable y esclarecer el hecho.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas.